Sábado 14.12.2019

Lo de siempre en Santa Fe cada vez que cae mucha agua... Anegamientos por la tormenta y lluvia también para el domingo

Un temporal azota a la ciudad de Santa Fe desde la mañana de este sábado, momento a partir del cual prácticamente no paró de llover. Ya sea con mayor o menor intensidad, el agua siguió cayendo. Esto generó lo que siempre ocurre en la capital provincial cada vez que la lluvia es muy intensa y continua: anegamientos en prácticamente todos los sectores.



Sobre la cuestión climática, además de los alertas meteorológicos, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que este domingo también será lluvioso.



Ante estos fenómenos meteorológicos vigentes y el pronóstico anunciado, la Municipalidad recuerda a la población las recomendaciones ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular y retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.



En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.



Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, bajo la lluvia, transitar con precaución. Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.



Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales de la Municipalidad.



Sistema de drenaje: se informa que se realiza una supervisión de las estaciones de bombeo y el sistema de desagües de la ciudad que funcionan con normalidad.

Precauciones en el tránsito: se encuentra cortada transitoriamente la circulación en Avenida Freyre y Catamarca. Asimismo, se solicita circular por precaución en aquellos sectores que generalmente presentan inconvenientes temporales ante las lluvias.

Transporte Público: todas las líneas se encuentra funcionando con normalidad.