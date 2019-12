Colón y una deuda: la de reemplazar a Conti

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Flaco” se fue hace un año y medio y distintos entrenadores trajeron a cuatro jugadores para suplantarlo, pero ninguno logró, ni siquiera, quedarse con el puesto de titular.

Después de Godoy Cruz, al que le convirtieron 36 goles en estos 16 partidos de vida que tiene la actual Superliga y por algo está en el último puesto y poniendo en riesgo el buen promedio que logró conseguir, está Colón como el equipo más goleado del campeonato, con 26 goles en contra. No es un dato menor. 1) Le hicieron 10 goles más de los que convirtió; 2) demuestra la fragilidad defensiva que tuvo el equipo, convertido en demasiado permeable en estos últimos partidos; 3) son números que no condicen con un dato irrefutable de la realidad: Leonardo Burián, el arquero, es una de las figuras del equipo.



Hay cuestiones para las que nos debemos remontar al último partido ganado como visitante, hace más de un año y medio ante Racing (mayo de 2018). Ese partido fue el último de Germán Conti con la camiseta de Colón. Nunca se lo pudo reemplazar. Ni tampoco se logró disimular esa ausencia con un mejoramiento en el funcionamiento defensivo.



Cuando se fue Conti, Colón salió al mercado para traer en este año y medio a cuatro marcadores centrales. Erik Godoy y Andrés Cadavid jugaron poco y ya no están; Damián Schmidt y Lucas Acevedo no rindieron. Terminaron jugando los dos que estaban y alternaban titularidad para acompañar al “Flaco” antes de su venta al Benfica de Portugal. Ortiz y Olivera fueron los que asomaron la cabeza por encima del resto, con fervor, entusiasmo y algunos pasajes en los que tuvieron picos de buen rendimiento, sobre todo Emanuel Olivera, cuyo crecimiento le permitió salir de aquella suplencia casi permanente desde que llegó a Santa Fe de la mano de Paolo Montero hace ya un largo tiempo.

Tampoco se apoyó mucho el trabajo defensivo desde los costados. Ni Gustavo Toledo ni Gastón Díaz justificaron la confianza que se depositó en ellos a la hora de traerlos y menos mal que se le dio la chance y la continuidad al pibe Alex Vigo, que ya había asomado con buenas actuaciones en la Copa Santa Fe del año pasado y logró que los técnicos de turno, arrancando en Domínguez, le otorguen posibilidades de jugar. En el otro costado, se confió en Gonzalo Escobar luego de la salida de Clemente Rodríguez, quien ya en los últimos tiempos no era titular; y se apostó a darle chances pero no con continuidad a Franco Quiroz. Ninguno consiguió afirmarse y por eso hasta se improvisó con Estigarribia arrancando desde la posición de marcador lateral, puesto en el que ha jugado muy poco durante su carrera.



Más allá de las críticas que, en su momento, pudieron hacerse al estilo de juego y a una identidad que muchas veces parecía indefinida, la de Eduardo Domínguez cuando era el técnico del equipo, si algo no se le achacaba era que trabajaba mucho en el fortalecimiento y el retroceso defensivo. Cuando vio que esto ya no funcionaba y que el equipo mostraba esa endeblez en los segundos tiempos (recordar aquellos improperios a los jugadores la noche que Huracán le dio vuelta un partido que Colón ganaba 2 a 0), se fue.

Sin dudas que la política de contrataciones a la hora de traer marcadores centrales fue errática. Se apostaron a nombres interesantes en su momento, como el uruguayo Polenta o Lema, entre otros y solo por mencionar algunos nombres. Habrá algunos que escaparán a la memoria, pero no se trajo a un jugador que sea voz de mando, que ordene y que tape los errores de sus compañeros, algo que Conti hacía demasiado bien y por eso se fue a jugar a Europa.



Todo esto se agrava teniendo un arquero como Burián. Si a cualquier hincha de Colón se le pide un podio o una terna de los mejores, seguro que la gran mayoría (por no decir todos) ubica a Burián en esa terna. Para algunos será el primero, para otros el segundo o el tercero. Pero que Burián está, no hay dudas. Y no solo por haber sido héroe en tantas definiciones por penales, sino por actuaciones que fueron deslumbrantes y que sirvieron para ganar puntos. De haber tenido un arquero “del montón”, Colón habría sufrido más. Y posiblemente el presente sería más preocupante todavía.



26 Goles. En 16 partidos le marcaron a Colón en esta Superliga. Solo mantuvo el arco en cero en un solo encuentro: ante Argentinos Juniors.