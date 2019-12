https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 15.12.2019 - Última actualización - 19:20

19:18

Libertad sería el destino del riojano

Ramón Díaz se iría a Paraguay: no a Colón

Horacio Cartes, ex Presidente del Paraguay, se reunió con Emiliano Díaz —hijo del DT— y lo convenció. Sería presentado este lunes por el club “Gumarelo”.

“Yo no...ehhh...”. El famoso gesto de Ramón Ángel Díaz, el día que La Bombonera le cantaba por el famoso descenso de River Plate. “Yo no me fui a la B...yo no...”, es lo que parece explicar el riojano con su seña. Vignatti apuntó a Ramón y “Pancho” Ferraro le ofreció un contrato millonario para lo que es el fútbol argentino. Quedará sólo en un sueño porque el DT se irá a Paraguay. Foto: Archivo



Foto: Archivo

Libertad sería el destino del riojano Ramón Díaz se iría a Paraguay: no a Colón Horacio Cartes, ex Presidente del Paraguay, se reunió con Emiliano Díaz —hijo del DT— y lo convenció. Sería presentado este lunes por el club “Gumarelo”. Horacio Cartes, ex Presidente del Paraguay, se reunió con Emiliano Díaz —hijo del DT— y lo convenció. Sería presentado este lunes por el club “Gumarelo”.

Está claro que José Néstor Vignatti —y por ende el secretario técnico Francisco Ferraro— quiere jugar “fuerte” con el tema del entrenador que sea reemplazante de Pablo Lavallén pensando en el modelo 2020 de Colón. “No es problema de plata”, se dice en el círculo del pope máximo sabalero. Es por eso que se abrió pesada la danza de nombres: Gustavo Alfaro, Sebastián Beccacece y Jorge Almirón. Antes, mucho antes, había dicho que no Ricardo Zielinski: “Se le ofreció un contrato superador al que tiene con Atlético Tucumán, pero no quiere ejecutar la cláusula de salida y desea cumplir su contrato hasta el mes de junio del año próximo”. En cuanto a “Lechuga” Alfaro se dice que el ahora ex DT de Boca habría agradecido la idea pero su próximo objetivo es descansar del fútbol argentino (también lo intentó repatriar Huracán): o se toma un tiempo sabático o bien acepta algo del exterior (se habla de la MLS en los Estados Unidos, donde tiene viviendo a su hija). Lo de Sebastián Beccacece y Jorge Almirón, ambos de la Escudería de Cristian Bragarnik, es más conocido. Los dos dijeron que no. Nadie conoce el secreto de cada “no”. En el caso de Beccacece, los medios nacionales lo ponen como “casi” DT de Racing por estas horas. Lo de Almirón no está claro en cuanto al rechazo, pero está totalmente descartado. A ese listado de “pesos pesados” se sumó, a la pasada, el nombre de José Néstor Pekerman. En el caso de Pekerman, su relación con Francisco “Pancho” Ferraro es excelente. “No son amigos, son hermanos”, aseguran los que los conocen. El hombre de pelo blanco, próximo a los 70 años, ya habría dicho que no. Pero se animó a recomendar a alguien de su entorno: Silvio Rudman. Así las cosas, el “Premier League” que estaba libre era Ramón Ángel Díaz, el riojano famoso que desde la Nueva Olla de Asunción le había tirado flores a los hinchas de Colón el día de la Final Única: “Es impresionante lo de los hinchas de Colón...nunca se vio algo así”. Finalmente, luego de tantos amagues en mercados pasados, la cumbre de Vignatti, Ferraro y el entorno de Ramón Díaz se llevó a cabo en Buenos Aires la semana pasada. Por lo que pudo averiguar El Litoral, la oferta de Colón fue “muy importante” para lo que es el mercado criollo en cuanto a los llamados “clubes no grandes”. Si bien es muy poco lo que se filtró en el entorno de Vignatti, la ilusión por el sí de Ramón era —o es— muy grande. Incluso, este diario accedió a un dato de primera mano: un agente FIFA importante se contactó con Francisco Ferraro para ofrecerle un DT argentino que dirigió en Primera. La respuesta de “Pancho” fue toda una postal de lo que generó el riojano: “Estamos esperando el sí o el no de Ramón Díaz. Nos pidió el fin de semana para dar una respuesta. Si dice sí, será el DT de Colón. Si dice no, buscaremos otros planes. Pero el plan “A” es Ramón Díaz y no vamos a hablar con ningún otro entrenador hasta que nos diga que no”. Si bien los dirigentes sabaleros no tienen todavía el “NO” oficial de parte de Ramón Díaz o de su entorno, es un secreto a voces que habría aceptado un ofrecimiento superador (contrato en dólares) para dirigir a Libertad de Paraguay, equipo que es “manejado” por la fuerte figura del ex presidente de ese país: Horacio Cartes.