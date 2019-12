https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.12.2019

Más allá del dilema: Qué piensan los docentes

Los resultados de las consultas a docentes sirvieron de muestra de cortesía para presentar la opinión instalada en parte de la comunidad educativa. Algunas de ellas, llegaron, incluso, a sorprender al equipo investigador. Entre los ejemplos, citaron una tendencia de “efecto Pigmalión” —si uno espera poco, obtiene poco— que podrían evidenciar casos de profecía autocumplida.

En la consigna que planteó que “los alumnos que ingresan a la secundaria tienen la capacidad de cursar sin repetir”, menos de la mitad (44%) cree que es posible para la mayoría; mientras, un 11% que son pocos los casos que pueden lograr completar su escolaridad sin retrasos y solo un 7% contestó que cree de antemano en el total de sus alumnos. En tanto, ante la afirmación “es inevitable que un porcentaje de alumnos repita o abandone”, más de la mitad (56,7%) opinó que, para algunos casos, es algo que no se puede eludir.

Entre las causas, los docentes ubicaron a los aprendizajes deficientes de la primaria: el 78,74% se manifestó de acuerdo con que los chicos “no pueden leer de manera autónoma los textos de estudio”, mientras que solo el 4,79% se puso en contra de dicha afirmación. Según explicó Cantero, las respuestas se cotejan “con los resultados de las primarias santafesinas en las pruebas Aprender, donde un porcentaje significativo demuestra no poseer conocimientos satisfactorios en Lengua (25,3%) y Matemática (31,8%)”.

Tanteando posibles soluciones, se consultó si “los alumnos sin los conocimientos mínimos deben resolver su situación con ayuda de los adultos convivientes”. Casi el 40% estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que en desacuerdo solo el 27%. “Es como si les dijéramos a los chicos que ya tienen inconvenientes que se arregle en su casa porque este no es un problema ni de la escuela ni del sistema educativo”, sostuvo el catedrático.

Entre los planteos a los docentes, hubo una consigna que fue directo al quehacer de los educadores: “los profesores de las escuelas secundarias deberían ser designados por cargo y trabajar en una sola escuela”.

Las respuestas generaron también una clara brecha, lo que habla de lo sensible de la cuestión. Con un 39,37%, la mayoría se manifestó de acuerdo, seguido de un 38,85% que no se expresó ni a favor ni en contra, hubo un 23,62% en desacuerdo y solo el 1,57% no respondió.