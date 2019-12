https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Contra la ley de ciudadanía que excluye a musulmanes Se agudizan las protestas en la India

Las protestas iniciadas la semana pasada en la India contra la polémica ley de ciudadanía que excluye a musulmanes, se extendieron hoy a varias universidades con nuevas manifestaciones de multitudes de estudiantes en varias ciudades del país asiático.



Centenares de personas se manifestaron frente a la Universidad Jamia Millia Islamia de Nueva Delhi, contra la enmienda a la Ley de Ciudadanía aprobada la semana pasada por el Parlamento.



La ley acelera la ciudadanía para los inmigrantes no musulmanes (hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos) procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh, pero sus detractores alegan que es parte de la agenda nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi para marginar a los 200 millones de indios seguidores del Islam.



La Universidad de la capital india se convirtió en uno de los epicentros de las protestas iniciadas la semana pasada, que ya dejaron 6 muertos y centenares de heridos, según informó la agencia de noticias EFE.



Modi, quien insiste en que no se trata de una normativa antimusulmana, dijo que la ley de ciudadanía es "correcta en un 1000 por ciento" y que los musulmanes de los tres países no están cubiertos porque no necesitan la protección de la India.



La ciudad de Bombay también registró protestas estudiantiles, mientras la jefa de gobierno del estado oriental de Bengala, Mamata Banerjee, organizó una marcha de miles de personas en oposición a la Ley de Ciudadanía, contraria a los fundamentos laicos del país según la líder opositora.



El proyecto de ley fue aprobado el miércoles 11 de diciembre en la Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, en donde el oficialista partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (PBJ) no cuenta con una mayoría clara, por 125 votos a favor y 105 en contra.



El día anterior, los legisladores aprobaron el proyecto de ley 311-80 en la cámara baja del Parlamento, Lok Sabha, sí bajo control del PBJ.

Ahora, el proyecto de ley se enviará al presidente para que lo promulgue.

