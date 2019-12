https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.12.2019

Se disputarán el 20, 26 y 27 de febrero Ya están definidos los cruces de los 16avos de final de la Europa League

Este lunes, junto al sorteo de los octavos de final de la Champions League, se definierons los 16° de final de la Europa League, el segundo torneo a nivel clubes más importante de Europa.

Los partidos se jugarán los días 20 y 27 de febrero de 2020 salvo el Rangers-Braga, que será el día 26.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Wolverhampton (Inglaterra) vs Espanyol (España), Sporting Lisboa (Portugal) vs Istanbul Basaksehir (Turquía), Getafe (España) vs Ajax (Holanda), Bayer Leverkusen (Alemania) vs Porto (Portugal), Copenhague (Dinamarca) vs Celtic (Escocia), APOEL (Chipre) vs Basilea (Suiza), Cluj (Rumania) vs Sevilla (España), Olympiacos (Grecia) vs Arsenal (Inglaterra), AZ Alkmaar (Holanda) vs LASK Linz (Austria), Brujas (Bélgica) vs Manchester United (Inglaterra), Ludogorets (Bulgaria) vs Inter Milan (Italia), Eintracht Fráncfort (Alemania) vs Salzburgo (Austria), Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs Benfica (Portugal), Wolfsburgo (Alemania) vs Malmö (Suecia), Roma (Italia) vs Gante (Bélgica) y Rangers (Escocia) vs Braga (Portugal).