Un mago quiso realizar un truco de escapismo pero casi muere en el intento

Pedro Volta protagonizó uno de los momentos más tensos de la televisión, luego que en el programa “Got Talent” llegara a convulsionarse y a perder el conocimiento por falta de oxigeno.

La televisión española se paralizó luego que en el programa “Got Talent” el mago Pedro Volta se convirtió en noticia por estar a punto de morir completamente en vivo durante una presentación de un acto que salió mal.

El participante que se encontraba en posición de semifinalista fue víctima del tiempo, pues a poco más de estar sin respirar por minuto y medio colapsó.

Durante la presentación los minutos de angustia son evidentes, el participante comienza a hacer su número el cual, avanza aparentemente con normalidad, hasta que todo se sale de control. El mago visiblemente cansado y en su afán por abrir un candado desesperadamente, no resistió la respiración.

Es ahí, donde saca la cabeza entre un enrejado de seguridad, visiblemente descompuesto, y expulsa agua de manera espontánea a modo de sobrevivencia, mientras que colapsa ante la vista incrédula y temerosa de los jueces.

Enfundado en una clásica camisa de fuerza, el participante entró dentro de un tanque de agua con la intención de liberarse y abrir dos candados para conseguir salir, cosa que no funcionó.

El mago comentó para tranquilidad de los telespectadores lo siguiente: “Mi idea no era ganar un programa de televisión ni ser mejor que nadie. Nunca había hecho el número con tanta fuerza. La lección bonita es que tengo una hija de nueve años y me gustaría decirle que en la vida hay que superar los retos y las dificultades, quiero educarla en la superación". Así lo dijo a varios medios de comunicación.

Pedro Volta no percibe que haya arriesgado su vida, por el contrario. “Estoy bien. Es un reto muy difícil. He estado a punto de conseguirlo, he querido aguantar un poquito más, todo estaba controlado, no me juego la vida porque tengo un gran equipo de profesionales. Hemos trabajado dos meses en la parte de entrenamiento y lo que sí os puedo decir es que este número no lo voy a volver a hacer más porque creo que he conseguido lo más importante: superar mi miedo” explicó luego de salir del tanque que casi le quita la vida.

Cabe mencionar, que no es la primera vez que el ilusionista tiene un incidente, pues el año pasado sufrió un paro cardiaco durante el Festival Internacional de Magia que se celebraba en Navacerrada. Ahí, en una actuación que hizo el mago, en plena calle, también se introdujo en un tanque de agua y, pasados unos 90 segundos intentando escapar dejó de moverse, por lo que tuvo que ser rescatado en calidad de urgencia por miembros de su equipo y policías locales.