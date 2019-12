https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pilar: mejora la situación pero reiteran el problema de la falta de obras hídricas

El presidente comunal Diego Vargas confió a El Litoral que el casco urbano no presenta problemas de anegamiento, luego del temporal del fin de semana. En cambio la zona rural, en el límite con Aurelia, se encuentra aún bajo el agua. “Desde el año 2014 venimos reclamando al Comité de Cuenca que realice obras hídricas que permitan que el sector productivo no quede bajo el agua”, apuntó.

La Plaza Libertad y el Club Atlético PIlar. Así estaba uno de los principales espacios públicos de la localidad y el predio de la institución pilarense, el sábado por la tarde. Hoy ya no queda agua en el casco urbano. Foto: Gentileza comuna de Pilar



Foto: Gentileza comuna de Pilar

Por José Zenclussen SEGUIR Lentamente y tras más de 24 horas sin precipitaciones la situación en el casco urbano de Pilar mejora luego de los casi 300 milímetros que cayeron entre el sábado y la madrugada del domingo. Aunque la zona rural, principalmente del noroeste del distrito, permanece bajo el agua. En diálogo con El Litoral el presidente comunal Diego Vargas señaló que más allá de los casi 300 milímetros precipitados en pocas horas del fin de semana, “los trabajos que el Ejecutivo local realizó en el sector noroeste -en el límite con la localidad de Aurelia- y la limpieza de los tres canales que vuelcan las aguas hacia el este de la Ruta Provincial N° 10 dieron sus frutos y permitieron que la situación no fuese peor. El agua escurrió en forma lenta pero salió, sin mayores problemas para el casco urbano. En la parte rural el en sector noroeste es el más perjudicado que aún tiene agua en toda esa zona. Lamentablemente hasta que no baje el nivel del agua del Canal Las Prusianas, el agua de los campos va a tardar en bajar”, puntualizó. Vargas recordó que no hubo que evacuar familias y destacó la labor realizada por Bomberos Voluntarios y personal de la comuna de Pilar que durante la madrugada del domingo trabajo en forma conjunta. “Personal de la comuna y de Bomberos Voluntarios estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada del domingo atendiendo el pedido de los vecinos, entregando bolsas de arena y llevando a cabo diferentes trabajos. El agua les ingresaba principalmente desde los patios, dado que el agua no drenaba más”. Tenés que leer Pilar: 280 milímetros en apenas 20 horas En este sentido el titular del Ejecutivo local remarcó que la comuna ha realizado en los últimos tiempos muchos trabajos en forma privada, dado que en innumerables oportunidades han hecho reclamos al Comité de Cuenca, pero nunca hubo respuestas. “Solicitamos que realice la obra del canal de defensa oeste del distrito pero sin respuestas positivas. Hace seis años que venimos realizando reclamos y nunca tuvimos respuestas. Esperamos que con el cambio de signo político a nivel provincial nos den respuestas que venimos esperando hace mucho tiempo”, aclaró. Sobre este tema Vargas agradeció el apoyo del Jefe de Operaciones de Defensa Civil de la provincia Ricardo Martínez, quien desde el sábado estuvo en contacto con las autoridades para conocer la situación de la localidad. “Debemos agradecer la predisposición de Defensa Civil a lo largo de estos días”. Por otra parte el presidente comunal señaló que mañana martes habrá una reunión con responsables del Comité de Cuenca, y el jueves se realizará un encuentro con el senador Rubén Pirola. “De esa reunión participarán todos los presidentes comunales de la región, donde le vamos a manifestar la inquietud por la falta de obras hídricas, que venimos solicitando y que no se han realizado. Las pocas obras que pudimos hacer en Pilar fueron de manera privada con aportes propios, alquilando máquinas. Tenemos todas las notas con el pedido de obras, desde febrero del año 2014, junto a los trabajos hídricos de los ingenieros que se han pagado y que nunca se realizaron”, sostuvo.