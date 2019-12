Tom Cruise vuelve a su personaje más famoso en Top Gun: Maverick

El astro estadounidense Tom Cruise publicó hoy en las redes sociales el adelanto de lo que será su próxima película, "Top Gun: Maverick", 34 años después del que fue uno de los grandes éxitos de su carrera, publicó la agencia Efe.



En el tráiler, su personaje regresa a la escuela de aviación donde se lo vio por última vez hace 34 años para entrenar a una nueva camada de cadetes pilotos de la armada estadounidense.



Es la primera vez que se puede ver al veterano actor y productor nuevamente a bordo de los aviones caza, que supuestamente ha piloteado desde entonces y en los que se ha convertido en una leyenda dentro de las fuerzas armadas.



"Nunca pensé que me invitarían a regresar", dice Maverick en el video, en referencia a las escapadas que hacía su personaje en la cinta que le dio la fama mundial en 1986.



Con una clara intención de conectar con la onda de nostalgia por la década de los años 80, que exhiben hoy en día adolescentes y jóvenes adultos, el tráiler retoma las secuencias de vuelo y acrobacias de Maverick, si se quiere con más intensidad.

