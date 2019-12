Olivia Newton - John y John Travolta se vuelven a vestir de "Grease"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las dos estrellas han vuelto a vestirse de los personajes que los encumbraron "por primera vez desde que hicimos la película", como ha revelado Newton-John.

El pasado 22 de octubre, John Travolta y Olivia Newton-John anunciaron un sueño hecho realidad para varias generaciones: los dos serían los anfitriones de tres pases de Grease en Navidades, de esos en los que disfrazarse y cantar todos juntos.

Y si alguien se está preguntando "¿qué puede haber mejor en la vida que ver un pase de Grease cantando junto a Travolta y Newton-John en Florida?", la respuesta la dio la propia Sandy Olsson en su Instagram:

Ver un pase de Grease cantando junto a John Travolta y Olivia Newton-John vestidos de Danny Zuko y Sandy Olsson "por primera vez desde que hicimos la película", como afirma Newton-John en su Instagram. "¡Es tan emocionante!". A ese primer look de la Sandy inocente y el Danny macarro para las fotos promocionales, añadieron un segundo cosplay más rockero para el propio acto en sí:

Newton-John, a sus 71 años, no lucía el atuendo orignal de You're the One that I Want, un tesoro que subastó recientemente por más de 400.000 euros para reunir fondos para su ONG contra el cáncer, en una subasta de recuerdos de la actriz que superó los dos millones de euros. Los pantalones se los quedó Sarah Blakely, la diseñadora y empresaria creadora de Spanx.

La campera la compró un milmillonario anónimo que eligió devolvérsela a la actriz, que actualmente se enfrenta a la enfermedad por tercera vez. Pero su aparición confirmó las declaraciones recientes que había hecho Travolta al programa Entertainment Tonight, sobre su condición: "[Olivia Newton-John] tiene un aspecto increíble. No ha cambiado nada y estoy orgulloso de ella".