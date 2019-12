https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.12.2019 - Última actualización - 19:54

19:48

Por 19° vez

Misterio: un antiguo clásico de Maríah Carey vuelve a liderar los rankings

La cantante estadounidense se ha posicionado por decimonovena ocasión en primer lugar en su país con su canción "All i want for Christmas is you".

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Por 19° vez Misterio: un antiguo clásico de Maríah Carey vuelve a liderar los rankings La cantante estadounidense se ha posicionado por decimonovena ocasión en primer lugar en su país con su canción "All i want for Christmas is you". La cantante estadounidense se ha posicionado por decimonovena ocasión en primer lugar en su país con su canción "All i want for Christmas is you".

No es sorpresa que Mariah Carey haya conseguido un nuevo número 1 en su carrera con ‘All I Want for Christmas is You’, pues aparte de que fue top 3 en el Billboard Hot 100 a dos semanas de Navidad, ya ha conseguido este logro 19 veces. Este tema, publicado fue publicado por primera vez en 1994, ya son 25 años, esta ocasión ha vuelto a la vida, pues apesar de ser popular cada Navidad, ha dado a Mariah Carey la posición número 1 de singles, el número 19 de su carrera en Estados Unidos, quedando a solo uno de igualarse con los Beatles. Tenés que leer Lady Gaga habló de los rumores de romance con Bradley Cooper A esta gran hazaña podemos añadir que Mariah posicionó la canción como el primer villancico, interpretado por una solista, que logra esta posición en toda la historia del Billboard Hot 100. También haciendo que sea el segundo villancico en general que alcanza el top 1 de esta tabla estadounidense, el primero fue "The Chipmunk Song" de The Chipmunks de David Seville, de fecha entre 1958 y 1959. Según una plataforma especializada llamada Mediatraffic, si el tema continua con este ritmo "All I Want for Christmas is You" podría convertirse en la canción más exitosa de todos los tiempos en unos 10 años, para superar a "Candle in the Wind" de Elton John. En esta semana, Carey ha promocionado el tema de muchas formas, realizó un especial de 11 minutos sobre la canción para Amazon Music, hizo varais entrevistas y también apareció en un programa de comedia de Youtube. Aunque no lo hubiera hecho la canción ya era un éxito brutal, y este número 1 debería asegurar otras dos semanas más en este lugar, pues de hecho aún queda por estrenar el nuevo videoclip que se ha realizado para la canción, dirigido por Joseph Khan.