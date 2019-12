https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.12.2019 - Última actualización - 6:50

6:47

La organización barrial solicitará una reunión con el flamante ministro, Marcelo Saín. Son cerca de 40 las asociaciones que conforman este grupo que está cansado de sufrir robos.

Así lo afirmó Susana Spizzamiglio, referente de la “Red de Vecinales por la seguridad” "La zona norte es un colador, no hay descanso ni seguridad" La organización barrial solicitará una reunión con el flamante ministro, Marcelo Saín. Son cerca de 40 las asociaciones que conforman este grupo que está cansado de sufrir robos. La organización barrial solicitará una reunión con el flamante ministro, Marcelo Saín. Son cerca de 40 las asociaciones que conforman este grupo que está cansado de sufrir robos.

Cansados de los robos que sufrían en los distintos barrios de la ciudad, en abril de 2018 varias personas se agruparon y formaron la “Red de Vecinales por la seguridad”, un espacio donde se juntan representantes de las casi 40 vecinales que lo forman para dialogar y compartir las experiencias, por desgracia casi siempre malas, que les toca vivir a diario.

Desde aquel entonces, hace 20 meses atrás, los hechos delictivos lamentablemente no pararon, muy por el contrario, aumentaron y de manera considerable. Por este motivo es que ahora, con nuevas autoridades provinciales, las expectativas y esperanzas para frenar esta “ola delictiva”, se renuevan.

“Esta semana vamos a presentar un petitorio que ya firmamos 18 vecinales (con el correr de los días se sumarán varias más). Allí manifestamos la preocupación que tenemos, desde hace un tiempo, del robo que se produjo en 12 vecinales de la ciudad de Santa Fe. Donde robaron, entre otras cosas, elementos que se utilizan en los comedores comunitarios o para dar la Copa de Leche en distintos barrios”, comenzó diciendo en diálogo con El Litoral, Susana Spizzamiglio, una de las voceras habituales de la red.

Teniendo en cuenta los últimos tres meses, en “Juventud del Norte” entraron a robar siete veces; cinco en la Vecinal Sarmiento; cuatro en Schneider, esto “sólo por citar algunos ejemplos de lo que estamos padeciendo”, comentó Spizzamiglio, quien agregó que “tenemos armado todo un detalle de los robos en cada una de las vecinales (ver aparte). Pero lo ‘cómico’ fue que hace unas dos semanas atrás, cuando nos reunimos justamente para armar todo, fueron llegando representantes de otras vecinales con la noticia que les habían entrado a vandalizar el inmueble la noche anterior. O sea, casi que no nos dio tiempo para que lo volquemos en la grilla que tenemos armada de todos los robos”.

Spizzamiglio destacó “que hace poco hicieron una gran movida los vecinos de Aristóbulo del Valle, en la vecinal Nueva Santa Fe, correspondiente a uno de los últimos barrios que se creó: no tienen luces, los yuyos están muy altos, no cortan la maleza, y por supuesto no hay patrullaje, o sea están a las buenas de Dios. Hace poco hubo una entradera; algo que también vengo declarando desde hace tiempo”.

Más “ejemplos”

En la vecinal Fomento 9 de Julio hace unos pocos meses colocaron las alarmas comunitarias. Enseguida empezaron a robar los reflectores. “Ya no tienen límite. Hay vecinos que filmaron estas situaciones. Se suben a los palos del alumbrado público, y se roban los focos. Esto ya pasó en Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas”, detalla la vecinalista.

Otro ejemplo que llama la atención: en Avenida Gorriti se autoconvocaron también por innumerables hechos que venían padeciendo. Allí los comerciantes hacen doble pared en el frente o a los costados de sus inmuebles, porque les hacen boquetes y le entran a robar. “La capacidad de asombro ya no alcanza”.

“Realmente las cosas se van desmadrando, porque se puede estar encargado de los delitos complejos, que está bien, pero donde también hay que hacer foco en la ‘rapiña’ cotidiana que uno sufre. Motochorros y robos individuales a la hora de la siesta también son moneda corriente ahora”, concluye Spizzamiglio.

Robos en Vecinales en lo que va de 2019

* Juventud del Norte: siete robos y vandalismos (en los últimos meses).

* Villa Setúbal: un vandalismo y robo de elementos del Taller de Música.

* Alvear: dos robos de mobiliario.

* Vecinal Cultural y Deportiva Central Guadalupe: un robo.

* Scarafía: tres vandalismos en aberturas, sustracción de mercaderías y elementos de copa de leche.

* Sarmiento: cinco robos, más sustracción de mercaderías y elementos de copa de leche.

* Pro Adelanto Barranquitas: un levantamiento de abertura y robo de ventiladores.

* San Martín: amenazas a miembros de la Comisión Directiva.

* San José: un robo de elementos en su sede.

* Las Delicias: vandalismos, destrozos y robos.

* Candioti Sud: dos vandalismos y robo de elementos de gimnasia.

* San Lorenzo: denunció, ante el Ministerio de Seguridad, diferentes ilícitos en el barrio.

* Schneider: un vandalismo en la puerta de ingreso.

* Juan de Garay: robo de varios packs leche en polvo.

Fundamentalmente en las vecinales donde se sustrajeron elementos de copa de leche y mercaderías, se entorpeció, de una u otra manera, el normal desarrollo de las áreas comunitarias que se realizan en beneficio de las distintas barriadas y sus habitantes.