Conmoción en Texas por la misteriosa desaparición de una madre y su bebé

“No sé dónde están, no sé si están sufriendo”, expresó el prometido de la víctima y padre de la niña, quién calificó el hecho como “extraño”. Todo apunta a que llegaron a su casa y de ahí fueron secuestradas.

"No sé dónde están, no sé si están sufriendo", expresó el prometido de la víctima y padre de la niña, quién calificó el hecho como "extraño". Todo apunta a que llegaron a su casa y de ahí fueron secuestradas.

Heidi Broussard y su bebé de dos semanas de nacida se encuentran desaparecidas en Texas. Su pareja, identificado como Shane Carey, solicita la ayuda de la población y las autoridades para que su familia pueda regresar a casa.

"Ella es increíble. Tiene a toda su familia aquí apoyando, rezando para que vuelva a casa, y espero que sea, no sé, alguien que la lleve a casa a salvo”, indicó Carey a la cadena de televisión KVUE.

Desde el pasado jueves Heidi y su hija, Margot Carey, están desaparecidas. Se les vio por última vez en la escuela primaria Cowan, en Austin, donde la madre pasó a dejar a su hijo de 6 años. Según la policía, ambas estuvieron en el colegio en torno de las 7:30 horas. La escuela se ubica en 2817 Doctor Kentish, al suroeste de Austin.

“Ese es el peor sentimiento del mundo”, dijo Carey a KTBC. “No saber qué hacer es la parte más difícil. No sé dónde está, no sé si está sufriendo. Solo quiero hacer más. Parece que podríamos hacer más".

Carey, prometido de la víctima y padre de la niña, aseguró que su pareja es una persona hermosa y amorosa. Entre lágrimas, calificó su desaparición como extraña, pues parece que fueron secuestradas en su propio hogar.

Las autoridades creen que el jueves por la noche, la madre y su hija volvieron a su residencia cerca de West William Cannon y South First Street, y desaparecieron de ahí. Según Carey, no hay signos de lucha en el lugar. “No hay nada, no hay evidencia, así que solo estamos tratando de reconstruirlo, pero realmente no hay piezas”, dijo.

El prometido aseguró que la última vez que habló con ella fue el jueves por la mañana, después de las 8:00 horas. Ese día volvió a su casa a las 14:00 horas; encontró en el sitio el auto de Broussard y su bolso, que seguía dentro del coche.

En su interior también halló el asiento de seguridad del bebé y las llaves de su prometida. Supuestamente, no pensó que algo malo estuviera ocurriendo sino que estaban en casa de una amiga cercana.

Carey se alarmó a medida que pasaron las horas y su prometida seguía incomunicada, por lo que llamó a sus amigos cercanos y al 911. Un día después, un helicóptero policial de Austin sobrevoló el complejo de apartamentos donde la familia vive sin encontrar rastro.

A pregunta expresa sobre las posibles sospechas en su contra, Carey dijo que es consciente del riesgo que corre al ser señalado por las personas ante el incidente.

Sin embargo, dijo que es una pregunta que ignora pues lo único que quiere es tener a su familia de vuelta. "Simplemente ignoro eso. No es verdad. Es negativo ", reiteró durante su entrevista con el medio estadounidense.

Hizo un llamado a la población para que cualquier que tenga una pista sobre su paradero se comunique con el 911. “Es una gran persona; necesita regresar, su hijo la necesita, yo la necesito, su familia la necesita”, concluyó.