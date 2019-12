https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.12.2019

7:30

Conflicto gremial Sigue el paro de colectivos en Buenos Aires

Continúa el conflicto en Buenos Aires y unas 50 líneas de colectivo no prestan servicios.

Las líneas afectadas son: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188, según indica La Nación. Además, están afectadas las líneas provinciales 256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 373 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 - 435 - 540 y 543.

"Hay paro de 50 líneas de colectivo por el despido de un compañero que tenía fueros", explicó Miguel Bustinduy, dirigente de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) en declaraciones a la prensa.

En tanto, desde UTA, no avalaron el paro y afirmaron que no es una medida del gremio. "El consejo Directivo Nacional de la UTA, con motivo del paro sorpresivo del Grupo Dota y sus empresas vinculadas en el día de la fecha, informa al público en general que la UTA no ha decidido ni avala en lo más mínimo dicha medida de fuerza", indica el comunicado que lleva la firma del Secretario General, Roberto Fernández.

El paro afecta al 15% de los pasajeros

Las 53 líneas de colectivos de la región metropolitana de Buenos Aires que no prestan servicio en reclamo de mejoras salariales afectan al 15% de los pasajeros que viajan diariamente en este medio de transporte.

Se trata de más de 1 millón de operaciones de viajes del sistema único de boleto electrónico (SUBE) que no podrán concretarse.