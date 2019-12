https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo hará cumpliendo con su agenda El Papa Francisco cumple 83 años

El Papa celebrará este martes 17 de diciembre su 83 cumpleaños y lo hará trabajando a pleno rendimiento.



Como los años anteriores, la jornada de su cumpleaños no prevé ninguna fiesta especial para celebrarlo y transcurrirá de manera rutinaria. Francisco cumplirá con su agenda habitual de citas. Todavía no se ha informado de cuál será su agenda ese día, pero es muy probable que dedique parte del día a preparar las audiencias privadas y a escribir las homilías y los mensajes "Urbi et orbi" de las celebraciones litúrgicas de Navidad.



Cuatro días antes de su cumpleaños, el pasado 13 de diciembre, Francisco celebró otra fecha muy especial: el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. El 13 de diciembre de 1969, antes de cumplir 33 años de edad, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, ahora convertido en el Papa Francisco, fue ordenado sacerdote por el Arzobispo Emérito de Córdoba (Argentina), Mons. Ramón José Castellano.



Según el libro "El jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio", Francisco encontró su vocación al sacerdocio mientras estaba en camino a celebrar el Día de la Primavera. Cuando pasó por una iglesia para confesarse, finalmente terminó siendo inspirado por aquel sacerdote.



En sus primeros años como presbítero, Jorge Mario Bergoglio prosiguió su formación como jesuita entre 1970 y 1971 en España. El 22 de abril de 1973 emitió sus profesiones perpetuas en la Compañía de Jesús. Cuando regresó a Argentina sirvió como profesor en la facultad de teología de San José en la localidad de San Miguel (en las afueras de la ciudad de Buenos Aires), rector del Colegio y, a la edad de 36 años, fue designado Provincial de Argentina.

Con información de dpa