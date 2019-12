Gustavo Fernández fue nombrado por la ITF como campeón mundial

La International Tennis Federation nombró al argentino Gustavo Fernández como campeón mundial de este 2019 en tenis adaptado.

El cordobés, de 25 años, tuvo un gran año profesional en donde alcanzó tres Grand Slams, Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, torneo que ganó por primera vez en su carrera.

