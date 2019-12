https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que lo recaudado a garantizar la caja de los jubilados Alberto Fernández pedirá al Congreso facultades para subir un 3% más las retenciones

El presidente Alberto Fernández dijo anoche durante una entrevista que pedirá al Congreso la facultad de aumentar las retenciones a las exportaciones 3 puntos porcentuales extra, lo que le permitiría llevar a los derechos a la exportación para la soja hasta el 33% si fuera necesario.



Como parte del proyecto de Ley de Emergencia Económica Fernández pedirá 3 puntos porcentuales extra de margen, lo que le permitiría al Ejecutivo llevar las retenciones a la soja hasta el 33%.

“Estamos pidiendo la facultad para aumentar tres puntos más las retenciones”, dijo Fernández en la entrevista “Pero yo asumí un compromiso con la gente en campaña que vamos a tomar las medidas en conjunto. No los voy a imponer, es una facultad que yo tengo", comentó y añadió que "aspiro a que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contratoo social, y la gente del campo es muy importante y tiene que estar integrada en esa mesa”.

"Estamos pidiendo que se nos faculte a aumentar 3 puntos más. La retención de la soja llevarla del 30% al 33%, la retención del trigo y maíz llevarla del 12% al 15%. Pero esos tres puntos con dos condiciones, que es un compromiso que yo asumo públicamente. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses está absolutamente excedido en papeles del Estado (...) el 70% de lo que se recaude por esos 3 puntos de más va a ir al FGS, va a ir a garantizar la caja de los jubilados”, dijo.

“Esto no es una medida contra el Campo, esto es un pedido de ayuda al campo que está en una mejor situación”, agregó. “Capaz que en la mesa llegamos a la conclusión que esto no debe ser de 3 puntos, que debe ser de un punto o un punto y medio. Yo estoy dispuesto a escuchar, no estoy dispuesto a imponer”, concluyó.