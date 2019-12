Asalto violento a un diplomático en La Plata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un funcionario de un organismo internacional que promueve la paz y la defensa de los derechos humanos, fue víctima de un violento asalto en su casa del partido bonaerense de La Plata.

Se trata de Julio Christian Abdelnabe Rasmussen, de 63 años, que se desempeña desde 2013 como embajador del Parlamento Internacional de los Estados para Seguridad y Paz (Ipsp).

Cerca de las 23 horas del jueves pasado fue sorprendido por al menos tres ladrones mientras se disponía a abrir el portón, cuando llegaba a su casa del barrio El Rincón, en la localidad de Arturo Seguí.

Tras notar que su perro estaba muerto, “atiné a salir corriendo para irme de la casa y en la carrera me empujaron, me tiraron contra la puerta, me sacaron la llave, ingresaron a la vivienda, me maniataron, tengo todo lastimado, y a partir de ahí fueron tres horas de una cosa tremenda”.

“Me golpearon con el arma y con un fierro, soy insulinodependiente y me inyectaron las dos jeringas que tenía de insulina”,

Se llevaron 9.500 dólares, 800 euros y un chaleco antibalas y que, cuando encontraron una credencial que acreditaba su cargo, se asustaron y decidieron escapar.