Instagram etiquetará el contenido falso para combatir la desinformación

La plataforma de imágenes Instagram​, propiedad de Facebook, extendió a la Argentina su programa de verificación de contenidos, una tarea que será desempeñada por la organización Chequeado y la agencia de noticias AFP, que tendrán la tarea de identificar, revisar y etiquetar información falsa para limitar su distribución.



Esto implica que cuando el contenido sea calificado como falso o parcialmente falso por alguna de estas dos organizaciones se limitará su distribución removiendolo de las páginas Explore y Hashtags, informó hoy la red social.



Además, destacó la empresa, será etiquetado para que los usuarios puedan decidir por sí mismos "qué leer, qué creer y qué compartir", ya que una vez que estas etiquetas se apliquen, serán visibles para todas las personas que vean ese contenido, "ya sea en el feed, en el perfil, en las historias o en los mensajes directos".

