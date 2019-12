https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.12.2019

20:20

El hombre tenía dos pedidos de captura, pero ninguno de ellos por la muerte de la mujer. Lo buscaban por evadirse de prisión y por una denuncia que ella había hecho en su contra por “violencia de género”.

El crimen de Mayra Detuvieron a ex pareja de la joven asesinada El hombre tenía dos pedidos de captura, pero ninguno de ellos por la muerte de la mujer. Lo buscaban por evadirse de prisión y por una denuncia que ella había hecho en su contra por “violencia de género”. El hombre tenía dos pedidos de captura, pero ninguno de ellos por la muerte de la mujer. Lo buscaban por evadirse de prisión y por una denuncia que ella había hecho en su contra por “violencia de género”.

La policía detuvo este martes por la tarde a Juan Carlos Santillán, ex pareja de Mayra Tapia (de 26 años), la joven asesinada a tiros el lunes por la noche en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Según pudo saberse, el arresto no tuvo que ver con el crimen, ya que -por el momento- los investigadores no han podido conectarlo. No obstante, sobre él pesaban dos pedidos de captura. Uno de ellos se originó con la denuncia realizada por la misma víctima, a raíz episodios de violencia de género. El otro, en tanto, se libró cuando este sujeto -que cumplía condena por un robo calificado en la cárcel de Coronda- no regresó a prisión luego de una salida transitoria.



Del grave suceso que se investiga se tuvo noticias cerca de las 21.30 del lunes, cuando en la zona de Aristóbulo del Valle y Espora estacionó un Fiat Siena de color gris, desde donde bajó una mujer que comenzó a pedir auxilio a los gritos.



La situación rápidamente fue advertida por ocasionales testigos, muchos de ellos habitués de los carribares que funcionan en dicho sector, que fueron al encuentro de esta mujer.



Pero ni bien se acercaron observaron que dentro del vehículo había otra joven, la que presentaba una herida de bala en su cabeza, por lo que de inmediato llamaron a la policía.

Minutos después gran cantidad de uniformados llegaron al lugar y al contemplar la escena procedieron a pedir una ambulancia de manera urgente.



La versión de la amiga



En simultáneo los policías entrevistaron a la sobreviviente del hecho, de nombre Ayelén, también de 26 años.



Esta mujer relató que momentos antes conducía el Fiat Siena, acompañada por su amiga, por Facundo Zuviría hasta que doblaron por calle Azcuénaga hacia el este, en dirección a barrio Pompeya.



Fue entonces cuando -según su versión- se desató el drama. Es que en dicha circunstancia comenzó a escuchar detonaciones de arma de fuego, como así a sentir impactos en su auto.



Segundos después, observó a su amiga desvanecida y con rastros de sangre en sus ropas, motivo por el cual se alejó del lugar para pedir auxilio.

Un tiro en la cabeza



Según se supo, Mayra ingresó al hospital Cullen en condición crítica, unos minutos antes de las 22. Presentaba una herida de arma de fuego en cráneo. Tras agonizar unos momentos, su deceso se produjo a las 22.30.



La investigación de este hecho quedó en manos de la flamante Agencia de Investigación Criminal (ex PDI). Sus agentes inspeccionaron el Fiat Siena, el que tenía un impacto de bala en la puerta trasera y la rotura de una de sus ventanillas.



La familia sospecha



Una de las hermanas de Mayra dialogó con El Litoral y no dudó en apuntar como responsable del crimen a un hombre que mantuvo un vínculo sentimental con la ahora fallecida.



“El tipo se llama Juan Carlos Santillán, en el barrio le dicen ‘Juanca’. Ese hombre es el padre de sus hijas y mantenían una relación muy difícil, porque él siempre le pegaba”, dijo.