Martes 17.12.2019 - Última actualización - 22:32

22:13

Sesiones extraordinarias

Juntos por el Cambio no dará quórum para tratar la ley de Solidaridad Social

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio decidió hoy "por unanimidad no dar quórum y no votar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional".

