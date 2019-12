Keanu Reeves se despide de su barba

La película de marras es Bill & Ted Face the Music, la tercera parte de la saga de comedia que Reeves y Alex Winter empezaron a protagonizar en 1989. La premisa de la original partía de dos amigos fans de la música metal llamados Bill y Ted que viajan a través del tiempo para impedir que nada altere un futuro utópico en el que todo gira en torno a la música de la banda que forman los dos, Wyld Stallyns.

En las dos películas originales, Reeves carecía de barba, de ahí quizá la necesidad de los guionistas de privarle de nuevo de ella pese a que se ha convertido en seña de identidad del actor en los últimos años. O precisamente esa es la razón por la que no le han dejado lucirla: para desconectar al público del cine de acción que Reeves lleva protagonizando con éxito en los últimos años.

En redes sociales, una imagen del rodaje cazada por los paparazzi el pasado julio ya dio muchas vueltas por internet después de que un tuitero comparara al Reeves sin barba con Arlene Foster, líder del partido unionista norirlandés. En esta ocasión, los comentarios apuntan a que Reeves luce más cercano a sus 55 años que al ser inmortal que muchos de sus fans creen que es.

The time has come, dudes! Your first look at #FacetheMusic is here! In theaters August 21, 2020. pic.twitter.com/K4tXKihPem