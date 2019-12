Peñarol de Mar del Plata cortó la racha ante Obras en Núñez

Peñarol de Mar del Plata (5-6) cortó el martes por la noche la racha sin triunfos en condición de visitante y superó a Obras Basket (5-6), por 78-75, en reñido partido de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).





En el denominado Templo del Rock de Núñez, el conjunto 'milrayitas' festejó después de cuatro tropiezos en “la ruta” con la siguiente progresión: 17-19, 31-30, 51-53 y 78-75.





El escolta puertorriqueño Gabriel Belardo, con un balance de 13 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, resultó uno de los más destacados del quinteto que conduce el DT Gabriel Piccato.

