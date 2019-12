https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es la reflexión del encargado de un comercio que fue asaltado durante la madrugada en la zona de Facundo Zuviría y Av. Gorriti. Delincuentes destrozaron el lugar y se llevaron diversos elementos. El empleado de otro local advierte por “zona liberada”. La policía habría detenido a los implicados.

La inseguridad en Santa Fe golpea donde más duele. En la madrugada de este miércoles cuatro personas violentaron y destrozaron un comercio dedicado a la venta de insumos para empaque en la zona de Facundo Zuviría y Av. Gorriti.

Horas después de consumado el robo, El Litoral dialogó con el comerciante damnificado y éste comentó que el hecho fue alrededor de las 4 y los ladrones rompieron los dos candados, barretearon la puerta, rompieron el blindex y entraron. Una vez en el interior, se llevaron una balanza, una caja registradora y otros elementos de valor.

“Tiraron y rompieron todo. A veces no entendés la forma. A uno le cuesta pagar todo. Acá no va a venir la AFIP y me va a decir ‘a vos te robaron no te vamos a cobrar’; no va a venir la Provincia, ‘a vos te robaron, no te cobramos’. Yo tengo que pagar impuestos”, expresó Santiago, el comerciante que sufrió el robo.

En ese sentido, el entrevistado manifestó: “Estoy poniendo más seguridad en mi casa, porque también roban domicilios. No existen personas a las que no hayan robado. En Santa Fe a todo el mundo le roban. Y no hay una idea de cómo se van a hacer las cosas. Estoy poniendo seguridad en mi casa pero no me da el presupuesto para todo”.

“Yo pago mis impuestos en tiempo y forma. Si vos no pagás, vienen y te cobran. Pero ahora a quién le cobro o reclamo por esto. Te pasean de acá para allá. Es difícil pelear contra el sistema”, cerró.

Zona liberada

A unos pocos metros del comercio robado, el empleado de otro local también dialogó con El Litoral y advirtió por lo que popularmente se conoce como “zona liberada”.

“Nosotros ya sufrimos dos o tres veces en la mueblería. Están entrando, rompiendo vidriera que es lo más costoso”, dijo.

“No sé qué es lo que pasa que está tan liberada la zona. Hay cámaras pero seguramente no funcionan porque ‘trabajan libre’”, agregó.

“Se llega al negocio cruzando los dedos, para que estén todos los vidrios sanos y no hayan entrado otra vez. Enfrente hay un taller de motos que tuvieron que poner alarmas y otras medidas de seguridad. En otro negocio cerca de French a punta de pistola robaron teléfonos y dinero. Se complica poder trabajar”, puntualizó.

Detenidos

Cabe señalar que, según información que trascendió, por este hecho la policía habría detenido a cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), una de ellas sería menor de edad.