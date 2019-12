https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.12.2019 - Última actualización - 9:35

9:27

Hasta las 16 Se realiza la campaña de donación de sangre del Hospital Iturraspe

Durante la jornada de este miércoles se realiza la campaña de donación de sangre del nuevo Hospital Iturraspe, donde los voluntarios se podrán acercar hasta las 16 para realizar la extracción.

En dialogo con El Litoral, Roxana Valentini, jefa de Hemoterapia del Iturraspe expresó: "Con motivo de la inauguración del hospital y por estar cerca de las fiestas, largamos la campaña para abastecernos y para educar a la gente, porque sería un buen regalo de navidad la donación".

Luego, despejó algunas dudas y dijo: "No te va a pasar nada cuando vengas a donar, no te vas a descomponer, no tenes que venir en ayunas. Solo hay que venir bien predispuesto y bien descansado".

Finalmente, aclaró: "Hasta las 16:00 vamos a estar esperando a la gente. Ojalá la población sea solidaria. La idea es intentar repetirlo".

Requisitos para ser donante



- Podrán ser dadores de sangre: las personas entre los 18 y los 65 años (a partir de los 16 años se puede ser donador si es acompañado por sus padres o tutor) que gocen de buena salud.

- Es fundamental que vayan desayunados, con infusiones no grasas. Es una mala costumbre que tengan que ir en ayunas.



- Aquellas personas que se hayan colocado aros, piercing, tatuajes, deben esperar un año para ser donantes. Quienes se hayan tenido una intervención quirúrgica también deberán esperar un año. Pueden ser donantes aquellos que hayan tenido hepatitis antes de los 10 años de edad.

-El donante no debe haber tenido fiebre ni ningún tipo de proceso infeccioso en los últimos 7 días.