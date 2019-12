Tapados por el agua

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego del último temporal de lluvia, productores de la zona circundante de Franck volvieron a quedar bajo el agua. Denuncian la falta de una estrategia integral para el manejo del agua y evitar la zozobra de una zona muy productiva.

Para los productores de la cuenca de San Jerónimo Norte, Franck, Colonia San José y Las Tunas, hace rato que la cercanía con la capital provincial dejó de ser un beneficio. A los crecientes casos de abigeato y faena clandestina, se les sumó la falta de una política integral de manejo del agua, que sumado al impacto de un cambio en el régimen de lluvias, está sacando a varias empresas agrícolas y ganaderas del sistema productivo. Por lo bajo, algunos sospechan que la falta de mantenimiento en la última etapa de la cuenca obedece a que se pretende evitar un agravamiento de los actuales anegamientos en las urbanizaciones de la zona de Countries de Santo Tomé.

En primera persona

A Dante Martinelli, productor ganadero de la zona, el problema del agua ya lo hace dudar sobra la continuidad misma de la empresa. A sus 55 años, esta seguidilla de golpes bajos lo hacen replantear por lo bajo cómo seguir. En diálogo con Campolitoral destacó que en su campo han llovido más de 300 milímetros (es imposible de medir porque desbordaron los pluviómetros). “La zona está devastada por el agua que viene de arriba”, se lamenta. “Si bien se hacen obras, no alcanzan”, resume el productor.

Soja inundada. El 70 % del cultivo se perdió. Sólo algunos podrán resembrar.

Martinelli destaca que el fenómeno hasta hace poco se registraba cada dos o tres años, pero este año ya llevan dos inundaciones. “Las autoridades tuvieron 6 meses de veranito para hacer las obras. Nosotros hicimos reuniones con las autoridades, pero nos dijeron que no alcanzaron a hacerlas por distintos motivos, y esto se va quedando. Aguas arriba pusieron alcantarillas, caminos, canales, zanjas”, asegura.

El productora aclara que Franck tiene más de 8 caminos, y a todos los han limpiado como corresponde, para sacar el agua que iba a venir, pero Colonia San José no tomó esos recaudos, y tiene los canales tapados. “Las pocas obras que hicieron las hicieron muy mal”.

Menos producción

El problema cada vez les está ganando más tierra productiva. “De 400 has que se anegaban antes, hoy estamos con 1.500: sin reservas, ni rollos, ni alfalfa. No queda más soja ni maíz. Pasamos de la seca a la inundación porque no se hacen las cosas como corresponde”, insiste. Y agrega que son varias empresas agropecuarias que están muy mal por esto, “es imposible perder tanta plata en tan poco tiempo”.

A nivel productivo Martinelli dice que es pronto para evaluar, pero en un 70% las sojas se perdieron, las pasturas 100 %, las alfalfas desaparecieron. “No tendremos reservas para el verano. Si esto viene cada 6 meses no queda nadie en pie”.

Por último, opina que hay otros lugares más perjudicados, como Las Tunas. “Las comunas se tienen que poner de acuerdo con los comités de cuenca para hacer puentes y obras importantes, no va más el canalcito, la cunetita, se debe abarcar de forma integral. Las cunetas están tapadas por yuyos, paraísos, y por eso el agua viene por los caminos, y va sacando capas de esos caminos. Cada lluvia se lleva unos 20 cm. El camino Milkaut ha bajado unos 40 cm.”, se lamenta.

Tambos perjudicados

Para Luis Zurverra,titular de AUT, en Esperanza y alrededores (Las Tunas, Colonia San José, San Jerónimo, Santa María y Franck) si bien todavía estaban haciendo los relevamientos y hablando con los productores, “algunos están con un 50 % de anegamiento, otros más y otros menos".

Zurverra dice que en Esperanza para el Este está "complicada" la situación, con bastante anegamiento en campos y caminos, sobre todo en los cultivos de maíz, soja y pasturas. "Los caminos y accesos desde la ruta 6 al este y ruta 70 (al norte y al sur), están colapsados en un 90 %. Pasarán varios días hasta que se puedan transitar. Hay campos muy anegados”.





Avistaje de aves. El anegamiento de los campos es total.



De la sequía a la inundación, otra vez

El Ing. Agr. Rubén Walker (ex titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos) realizó declaraciones a la prensa en la localidad de Franck tras el temporal que afectó a esa región del departamento Las Colonias. Allí los más de 300 milímetros que se precipitaron entre sábado y domingo pasado dejaron gran parte del distrito (al igual que Las Tunas, San Jerónimo Norte, San Carlos Norte, Santa María y San Jerónimo del Sauce) bajo el agua.

“El año 2019 no fue fácil para la producción agropecuaria de nuestra región nivel climático. Las últimas semanas del mes de noviembre nos encontramos con los maíces floreciendo y con un faltante de agua importante, pero luego del fin de semana, y en apenas 18 horas, estamos con un estrés hídrico por exceso de agua en una zona muy grande del centro del departamento Las Colonias”, señaló en declaraciones a Canal 6 Franck.

El Ingeniero agregó que las lluvias abundantes se dieron en una zona muy grande, y eso genera que la derivación de agua de una región a otra vaya inundando la zona más baja y se amontone una enorme cantidad de agua. “Aquí se aprecia en los campos entre Franck y Las Tunas. Pero hay en otros lugares en los distritos de San Jerónimo Norte, San Carlos Norte, Santa María Norte y San Jerónimo del Sauce donde este tipo de problemas también se dan en los potreros bajos”, aclaró y agregó que “la región centro del departamento Las Colonias fue la más perjudicada”.

Walker recordó que igualmente en el norte provincial también hubo lluvias abundantes, pero los datos allí arrojan milímetros que van entre los 120 y 150. “Son lluvias más tolerables. Aquí hay registros de que en menos de 24 horas se precipitaron entre 250 y 300 milímetros en promedio. La salida del agua de los campos va a llevar sus días. Va a ver perdidas de producción importantes”.

Peligro inminente. Entre Franck y Colonia San josé, el estado de las alcantarillas muestra socavones peligrosos.

Retenciones

Por otra parte Walker hizo referencia al aumento de derechos de exportación que el gobierno nacional anunció apenas unas horas antes del temporal que afectó a la región. “En el departamento Las Colonias este aumento de las alícuotas generan un castigo muy importante a los cultivos de trigo y maíz, además de castigar al ambiente, dado que habrá un siembra casi exclusiva de soja como sucedía hace apenas cinco años atrás”.

Sobre este tema agregó que se perderán las áreas sembradas con trigo y maíz que se vieron en estos cuatro años. “Como dato en el año 2014 se producían unas 100 millones y hoy estamos tocando las 150 millones de toneladas. Y el milagro tan solo fue quitar los derechos de exportación. En nuestra zona se duplicó la producción de trigo y maíz en estos años. Este año va a ser muy complicado mantener esos índices de áreas sembradas”, puntualizó.

Las Tunas, donde el agua se queda

A lo largo de los últimos años la localidad de Las Tunas viene padeciendo graves problemas ante cada lluvia extrema, que se suma a la falta de salida del agua que llega desde distritos arriba. En diálogo con El Litoral el presidente comunal Orlando Imhoff explicó que la situación en Las Tunas es muy grave.

“La situación es muy complicada en el pueblo. En menos de 24 horas recibimos más de 270 milímetros de agua, y luego desde el lado norte nos comenzó a ingresar -y ocurrirá por un par de días- una importante masa de agua que atraviesa el distrito inundado todo a su paso. Además estamos recibiendo el agua que llega desde San Jerónimo Norte, Humboldt y Santa María, debido a la menor altura en la que se encuentra nuestra localidad”.

En este sentido el Jefe Comunal manifestó que en los últimos meses se han realizado mejoras en la zona rural. “Se mejoraron caminos, se canalizaron las cunetas y se cambiaron alcantarillas, pero no alcanza con la cantidad de milímetros que se registraron en pocas horas. Es impresionante el agua que ingresa al distrito. No hay capacidad en los canales para sacar el agua”.

Imhoff remarcó que no hubo evacuados. “Si bien hubo viviendas en las que ingresó el agua, se pudieron defender con bolsas de arena. Hasta el momento no hubo evacuados. Aún hay agua sobre la carpeta asfáltica y la Ruta Provincial Nº 67-S permanece cortada en el centro de la localidad”.

Sobre este tema agregó que estuvieron reunidos con el senador departamental Rubén Pirola y con autoridades de Defensa Civil del gobierno de la provincia. “Estuvieron el domingo y hoy lunes estarán nuevamente observando el panorama actual. “El sector productivo de Las Tunas está en situación de desastre, todo bajo el agua. Hay mucha bronca de los productores por esta situación” (hoy estaba prevista una reunión por este tema).

"Estamos continuamente insistiendo en que los canales deben ir por los bajos naturales. El Comité de Cuenca están trabajando en el lado sur del pueblo para evacuar las aguas, pero a un ritmo muy lento. Cuando esa obra esté culminada sin lugar a dudas mejoraría mucho la salida de agua de la localidad”.

Ante este complicado panorama Imhoff recordó que en los últimos 10 días, el Comité de Cuenca retiró las alcantarillas -que evacuaban las aguas hacia el este- sin consultar a las autoridades comunales. “En respuesta a ello tuvimos que quitar el bordo -terraplén de tierra- para protegernos. Sabíamos que una lluvia importante nos iba a dejar bajo el agua. Si no quitábamos esa parte de tierra hoy tendríamos medio metro de agua en todas las viviendas. Nunca hubo respuestas del Comité de Cuenca, ahora vamos a ver el miércoles con que cosa nueva salen. Deberán dar una respuesta a estas situaciones”.

El titular del Ejecutivo local precisó que Las Tunas siempre es la localidad más castigada, por quedar en el medio. “Pero Franck y San Jerónimo Norte también está complicado. Esperamos que no lleguen nuevas precipitaciones para no complicar aún más la situación”.

Erosión de caminos. El escurrimiento del agua reduce las calzadas de tierra hasta en 40 centímetros.

Proyecto superador

Julio Rossi es desde hace 5 años el referente del Comité de Cuenca Zona Centro Este (Las Tunas, San Jerónimo, Franck, Colonia San José, parte de Humboldt, Esperanza, Pujato Norte y Empalme San Carlos). Además es productor tambero y ganadero.

“Antes me quejaba de los demás presidentes que no hacían, y uno cuando entra ve con impotencia lo difícil que es. Porque tenemos técnicos, los productores pagan, pero lamentablemente para hacer las obras es lento”.

Hoy la cuenca tiene 330 kilómetros de canales sobre caminos de tierra que quedaron obsoletos (tienen 35 años), y un parque de maquinarias del año 93, que se viven rompiendo. “Siempre se pidió hacerlos por los bajos, y por la buena voluntad de la gente de Las tunas se empezó a hacer un canal, y estamos viendo la posibilidad de otra salida por los bajos hacia el río Salado. El problema es que los canales están obsoletos, no dan para más. Hay que hacerlos por los bajos naturales como corresponde”. Para Rossi, los productores son los que pagan los platos rotos, y aquellos que puedan deberán resembrar sus cultivos.

A la hora de planificar una salida, se muestra relativamente optimista. “Lo propusimos al gobierno anterior, y con el nuevo ya tuvimos una reunión con un par de ministros y les interesó la propuesta, también le pedimos al senador Pirola para poder todos juntos poder concretar este canal. Uno trata de trabajar lo mas rápido que puede. Pero somos gente grande, todos estamos arriba de los 50. Los jóvenes ya se fueron del campo”, admite con amargura.