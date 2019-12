¿Cómo ayudar en esta Navidad?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son muchos los santafesinos que generan propuestas para ayudar a quienes tienen necesidades. Y otros que tienen ganas de colaborar, pero no saben cómo ni dónde. En este informe de El Litoral, se detallan algunas iniciativas.

Gente que necesita y gente que quiere ayudar: la solidaridad es un sello en la comunidad santafesina y El Litoral se propone como puente para exponer las necesidades y canalizar las respuestas.

Y si bien ese auxilio siempre es indispensable, con la llegada de las fiestas de fin de año las carencias se vuelven más urgentes y la voluntad de sumarse a una iniciativa humanitaria crece y busca cauce.





A través de esta herramienta quisimos convocar a quienes colaboran en organizaciones de bien público para que cuenten su propuesta y, a la vez, motivar a la comunidad a participar con su apoyo a un proyecto concreto.





Gente que necesita y gente que quiere ayudar: muchísima de un lado del puente y esperemos que mucha más del otro.





Merendero Tazas vacías



Entre 2 y 14 años tienen los chicos y chicas que asisten a este espacio ubicado en Gaboto al 2200.Foto: Gentileza.





El merendero Tazas Vacías abrió sus puertas a principios de este año para unos 15 chicos y chicas de una zona que está en la intersección de los barrios Roma y Santa Rosa de Lima, más precisamente en Gaboto al 2200, a una cuadra del Hospital de Niños Orlando Alassia. Hoy ya son 166 las tazas que se llenan todos los sábados para paliar la urgencia que dejó un escenario crítico en materia social.





Cecilia Liserra está al frente de un equipo de 12 personas -casi todas son mujeres- que recibe los sábados a la tarde a chicos de entre 2 y 14 años, “aunque siempre va algún extra para los hermanos mayores que no se animan a asistir”. Y luego de observar que las necesidades se vuelven aún más acuciantes los domingos, comenzaron a entregar una cena en forma de vianda para unas 200 personas, “porque el objetivo es que se comparta en familia”.





Cuenta Liserra que la idea de poner en marcha este proyecto solidario surgió en una charla, mate de por medio, con su hermana, luego de observar la situación de los chicos del barrio que durante la semana tenían el auxilio de los comedores escolares pero que el fin de semana enfrentaban una situación más complicada. “Dijimos: ‘vamos a darles la leche’; creo que eso fue un viernes y ya empezamos el sábado siguiente”. Al mes eran 60 que asistían al patio de su casa. “Vimos que la necesidad era mucho mayor de la que imaginamos”.





Alimentos y juguetes





La próxima Navidad será la primera desde que comenzó a funcionar este espacio de contención y todo el grupo tiene puestas muchas expectativas en esa fecha.





“La prioridad es armar bolsones navideños que contengan comida; no solo el budin y el pan dulce, sino otros alimentos como pollo y verduras para asegurar que esa noche realmente puedan comer”, cuenta Liserra.





El primer objetivo es armar 70 bolsones. El segundo es reunir juguetes para “asegurarles ese regalo extra que tanto esperan para ese día”.





Cómo colaborar:



- Por whatsapp: 3425771693.

- Facebook: Merendero tazas vacías.

- Gaboto 2294.







Enlazando voluntades

En la parroquia San Agustín funciona la asociación civil Enlazando Voluntades que reúne todos los sábados por la mañana a niños muy pequeños hasta adolescentes de 15 y 16 años. Allí, la mañana arranca con apoyo escolar, sigue con un desayuno compartido con los coordinadores y termina con actividades recreativas y charlas sobre los temas que proponen unos u otros.





De puño y letra. Así fueron los pedidos de 130 niñas y niños de San Agustín.Foto: Gentileza.





Valentín es uno de los 20 jóvenes que integra este equipo desde hace más de un año pero conoce la historia de la asociación, que funciona como tal desde 2017 pero realiza acciones solidarias desde antes, desde que eran 17 los chicos que concurrían y se ofrecía la misma colaboración en una casa particular.

Hasta que el espacio quedó chico y fue la parroquia la que abrió sus puertas para seguir con esta tarea.



Así es todas las semanas, salvo cuando llueve mucho y llegar hasta esa esquina se complica.



Pero el próximo sábado será especial: ese día habrá 130 niños y niñas esperando que aquello que imaginaron en una cartita se materialice en sus manos.





Desde hace varios años, la dinámica es así: los chicos anotan en un papel qué obsequio les gustaría recibir para Navidad. “Indican dos opciones”, aclara Valentín. Esas cartas llegan a manos de quienes van a apadrinar los pedidos y el 21 de diciembre un voluntario vestido de Papá Noel será el encargado de vincular deseos con regalos.





Hasta ahora todos los pedidos encontraron destinatario, pero siempre se puede colaborar. En este caso con gaseosas y tortas, o algún alimento para compartir ese día:



Cómo colaborar:



- Instagram: lazossf

- Whatsapp: 342-6155209.

- En la Parroquia San Agustín.





Actitud Solidaria





85 personas en situación de calle reciben la visita del voluntariado que para el 23 de diciembre organiza “Navidando”.Foto: Gentileza.



​

“Navidando” es el nombre de la propuesta que desde hace varios años desarrolla la Fundación Actitud Solidaria para estas fechas. Y la concreta entre gente en situación de calle e integrantes de la Comunidad Mocoví Com Caia. Son 85 adultos en el primer caso y 210 chicos y chicas en el segundo, y la necesidad de aportes es urgente.



Martín Mónaco expuso que, en los últimos años, reunir los elementos para esta cruzada se fue volviendo más difícil. Pero este año aún no se terminan de reunir los elementos, así que toda ayuda es bienvenida. Mientras tanto, se mantiene el plan de recorrer las calles el 23 de diciembre a la noche con un Papá Noel para distribuir un menú completo. Y el 29 se llevarán juguetes y alimentos típicos de estas fechas a integrantes de la Com Caia.





“La Fundación nació en 2010 con seis personas y en esta época del año hay 28 voluntarios trabajando, pero en la temporada alta que es el invierno superamos los 90”, explica Mónaco. Es que “en invierno es más notoria la situación de la gente que está en situación de calle”, pero “a partir de septiembre y hasta mediados de marzo las donaciones entran con cuentagotas, y en verano la gente sigue teniendo hambre, sed y otras necesidades”.







Cómo colaborar:



Hace falta desde tiempo para tareas de voluntariado, hasta aportes económicos para sostener gastos de funcionamiento e insumos: ¿Qué se puede aportar? Pan dulces, budines, turrones, garrapiñadas, confites, frutas en lata, galletitas dulces y jugos. Para la cena que se va a distribuir el 23, pollos, chorizos, tomates, zanahorias, papas y lechuga. Además, cartas, dibujos, tarjetas y juguetes.





- Whatsapp: 342-5218263 y 342-4382479

- Redes sociales: Actitud solidaria





Nochebuena para todos





Por décima ocasión, la movida solidaria “Nochebuena para todos” tuvo un gran acompañamiento por parte de cientos de santafesinos solidarios, que hicieron posible la conformación de 490 cajas navideñas. Las donaciones fueron reunidas el pasado sábado en el Instituto Privado de Educación Integral Leonardo Da Vinci (Ipei) para luego ser distribuidas entre diferentes barrios necesitados a familias de la ciudad y localidades aledañas. Los voluntarios visitarán los barrios de San Agustín y Varadero Sarsotti; y diferentes organizaciones civiles como La Casa de Juan Diego; Manzanas Solidarias; al Centro de Día del hospital Mira y López; Grávida; Capilla del barrio San Lorenzo; y Fundación Regazo —cuenta con un centro Conin en Recreo—.





“Armamos la logística con representantes de cada uno de los barrios para entregar las cajas en cada lugar”, detalló la voluntaria Agustina Rubbera, y destacó que cada caja cuenta con los alimentos necesarios para cocinar la cena navideña, “hacemos un menú sugerido que se compone de alimentos de copetín, budín de atún, fideos con salsa, pan dulce y todo lo que la gente le quiera agregar”, amplió Agustina.





Además, la caja incluye un regalo para cada miembro de la familia. “Nuestra tarea es conectar una familia que prepara la caja para otra. Le facilitamos todos los datos de la familia que la recibe, por eso se le da un presente a cada uno, envían cartas, adornos navideños y lo que se les ocurra”, indicó la voluntaria.

Para la confección de las cajas, las personas se anotaron voluntariamente, algunos las armaron en familia, otros entre el grupo de trabajo o compañeros de escuela. “Este año tuvimos la ayuda de los colegios Inmaculada, Guadalupe, Calvario, cada una de las aulas preparó una caja, también desde Jerárquicos Salud, como familias particulares”, concluyó Rubbera.



Cómo colaborar:



Facebook: Nochebuena Para Todos Santa Fe



Heladera de María



La parroquia Luján lleva adelante hace más de tres años la “Heladera de María” y en esta Navidad “abrazará” a los que menos tienen para que pueden compartir la cena. “Todos los 24 de diciembre entregamos 150 porciones de pata muslo con arroz. También pedimos a los que puedan donar pan dulce, budines y demás productos navideños”, comentó Jésica, quien llegó a la parroquia como colaboradora de Cáritas y hace dos años reparte los alimentos cada día de la semana.





El plato de alimento y el bolsón navideño será entregado a 60 familias. “Este año en donaciones venimos muy deteriorados, pero gracias a Dios las notas en los medios ayudaron y pudimos sostenernos”, indicó Jésica.





Para acercar donaciones:



—Por WhatsApp: 342-5554060 (Jésica)

—Aristóbulo del Valle al 6090

—Días y horarios: de lunes a sábados de 8 a 12, y a la tarde a partir de las 5.





Apadriná a niños de San Cristobal



La campaña solidaria “Apadrina un niño en Navidad”, impulsada por Fabio Abbá, cumple 10 años. El objetivo dibuja sonrisas en rostros de más de 1.500 chicos de escuelas primarias de San Cristóbal y zonas rurales.





Abbá recibe, desde las escuelas, las listas de todos los chicos y a medida que la gente se comunica con él va asignando los ahijados/as. Después de eso viene otra tarea no menor, que es recolectar todos los regalos y controlar que no falte ninguno para mandarlos a cada escuela. Luego, las docentes realizan la entrega en cada establecimiento días previos a la navidad. “Si uno de los chicos se llegara a quedar sin regalo, me muero, que querés que te diga, me muero”, comentó Fabio en diálogo con este medio.





Quienes deseen apadrinar a un niño en Navidad lo pueden hacer contactándose:





—Facebook, a través del grupo “Apadrina un niño en Navidad”

—WhatsApp: 342-4065230 (Fabio Abbá).





Campaña del Juguete LT9





La tradicional Campaña del Juguete, que LT9 realiza desde hace más de 50 años en la ciudad, está en marcha. Las donaciones de juguetes, que serán entregados a niños de diferentes barrios santafesinos, se pueden acercar a la radio ubicada en calle 4 de Enero 2154, de 8 a 20. Además, funcionan otros 14 centros de recepción en comercios y entidades de Santa Fe.





—Más información: www.lt9.com.ar

¿Formás parte o sabés de alguna organización que esté realizando una acción solidaria de fin de año?

Si es así, te pedimos completes el siguiente formulario con los datos. De este modo, podremos armar una gran galería con todas las formas de ayudar en la ciudad y alrededores ¡Participá!