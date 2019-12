https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.12.2019

11:36

El actor nació el 18 de diciembre de 1963 en Oklahoma, Estados Unidos. En la actualidad, sigue siendo uno de los hombres más sexy del mundo.

Brad Pitt cumple 56 años

El reconocido actor Brad Pitt cumple hoy 56 años, y lo hace en uno de los mejores momentos de su vida, con el estreno de dos películas, Érase una vez en... Hollywood y Ad Astra y dejando atrás sus problemas con el alcohol que tanto daño le hicieron a él y a su relación con su ex, Angelina Jolie. Pero quizá, lo mejor de todo, es lo que nos ha regalado Brad a lo largo de su vida. Protagonizó 95 películas, algunas mejor que otras, desde el cowboy ladronzuelo de Thelma & Louis, el policía a la caza de un asesino en serie de Seven, el loco de 12 monos, el mercenario judío en Malditos Bastardos o el hombre que nace con ochenta años en el curioso caso de Benjamin Button.

Su perfección, también le lleva a ser un hombre comprometido no solo con la política, sino también con el medio ambiente y el cambio climático. Tras la devastación causada por el huracán Katrina en 2005, el actor no solo envió dinero a Nueva Orleans, sino que creó la fundación Make It Right que recaudó 26 millones de dólares y construyó 109 viviendas en el barrio más pobre de la ciudad.

Además, se ha mostrado siempre en contra de la homofobia y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, como así también del matrimonio entre personas del mismo sexo.