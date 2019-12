https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. La decisión de Omar Perotti de intervenir la EPE causó gran malestar en el Frente Progresista.

Entretelones de la política provincial Cortocircuitos por la Epe

En el Frente Progresista están que trinan con la decisión del gobernador Omar Perotti de intervenir la Epe por 120 días. “Intervino algo que no constituyó”, se dice en ámbitos legislativos donde se trabaja en la presentación de un pedido de informes. El directorio que encabezó Maximiliano Neri terminó su mandato el 10 de diciembre con la gestión de Miguel Lifschitz y por lo tanto no intervino nada porque no había designado directorio, se argumenta. Los cinco salientes directores estuvieron cruzando apreciaciones y concluyeron que la decisión de Perotti fue intervenir para dejar afuera del directorio a dos de ellos: el representante de los trabajadores y el de las cooperativas.

Los salientes recordaron que toda la información de la Epe es pública y está en su página; que el interventor mantiene en altos cargos a técnicos que estuvieron en el directorio anterior y destacaron los reconocimientos que hiciera Cammesa, considerándola una de las mejores distribuidoras del país.

Además subrayaron que le entregaron todos los datos requeridos por la Auditoría General de la Nación que fue contratada por el gobierno para un informe de final de gestión.