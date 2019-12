https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.12.2019 - Última actualización - 12:15

12:09

Por Ignacio Hintermeister El paternalismo no es solidaridad

¿Es solidario cobrarle a la clase media más o menos pudiente para darle de comer a los que hoy no tienen? Una nueva mentira relatada anida bajo el título de “ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. Es un título autoexculpatorio para llevar adelante un ajuste fiscal ortodoxo, según criterios que el variopinto abanico peronista -de extremas derechas e izquierda convivientes- ha calificado siempre como ajuste brutal, neoliberal, insostenible.





“Al ajuste hay que hacerlo con la gente adentro”, supo decir Máximo Kirchner en su acto político de bautismo años atrás, cuando Cristina aún era presidente. Tal polisemia reconocía inconsistencias en las cuentas públicas aún antes de la llegada de Macri al poder. Hoy negocia con silencioso empeño una norma que pretende dejar sin efecto la ley que actualiza las jubilaciones, y la cambia por el gobierno “a sola firma” de un presidente que decidirá si concede aumentos o no.





La escena revela el dilema clásico del estadista. ¿Debe imponer sacrificios a la gente, a costa de su prestigio, para preservar el sistema? Es algo que economistas y políticos saben (el sistema previsional como está es insostenible) pero no se atreven a asumir para no pagar costos personales. Entonces ensayan el clásico argumento: “...no es lo que parece”. Pero sí lo es.





¿Qué dirá la “Corte peronista” si se sanciona la ley? Porque lloverán las demandas alegando la jurisprudencia del “caso Badaro”. Acaso la mayoría de los supremos que provienen del justicialismo pueda contradecirse a sí misma, avalando la suspensión de automaticidad de actualización de haberes en el marco de la “emergencia pública”. Entonces lo que vale es quién maneja la pluma, y no el derecho del jubilado.





En el creciente universo de argentinos “excluidos”, poner plata en el bolsillo de aquél a quien no le alcanza para comer, es un acto impostergable. Pero hacerlo sin más, contradice el criterio del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien procura una tarjeta con la que sólo se pueda gastar en alimentos y que tenga a cambio una prestación ocupacional.





Usar la causa comunitaria como excusa para hacer aquello que se criticaba es mentir. Dejar todo en manos del asistencialismo de un solo hombre -relegando el control del Congreso- es antidemocrático y peligroso. Se degrada la República, se consiente el paternalismo.





Incluso el documento de Aparecida (397) en el que se identifica el Papa Francisco, advierte la necesidad -en el marco de la impostergable promoción de la solidaridad- de evitar la actitud paternalista. En el plano pastoral la investidura es una cuestión entre el jefe de una Iglesia y sus feligreses; en el político, Jorge Bergoglio no puede ocultar su terrenal irrupción al Estado laico.





Cuando el secretario de Cultura, Tristán Bauer, proclamó que “vamos a dejar atrás esa cultura de la meritocracia, del individualismo”, reveló metas miserables. El autor de “Tierra arrasada” pretende que el mérito es la semilla del darwinismo social; la historia contemporánea lo desmiente en cualquier tiempo y lugar; el igualitarismo voluntarista sólo empareja pobrezas y promueve más hambre.





En la Argentina el sistema educativo público -y el científico- procura la movilidad social ascendente e inclusiva en base al mérito, o al menos es así cuando las aulas no se inoculan de populismo. En Estados Unidos el sistema elitista de universidades es el que pone en jaque a la meritocracia, porque limita la capacidad de emprender a aquellos que pueden pagar. La igualdad de oportunidades necesita antes de la libertad de las personas para ejercer su derecho.





Comerciantes, industriales, pymes, profesionales, trabajadores, argentinos que ahorran para preservarse de fracasos políticos... son los que en base al mérito elevan la experiencia argentina pagando impuestos y aportando a sistemas jubilatorios. Son los que “financian” la solidaridad; aquellos a los que ahora se les pide aún más en la emergencia, con inédito récord de presión fiscal, mientras la dirigencia política no es capaz de acompañar con gestos, que no resolverían los rojos fiscales, pero que tienen enorme valor simbólico.





La solidaridad es un concepto de construcción mutua, de reconocimiento del otro. Ella no existe donde hay imposición. Las negociaciones por estas horas en el Congreso demandan una altura política en un sentido que aún no se ve. Imperan en cambio los gestos ampulosos de quienes se pretenden protagonistas excluyentes, como si “La Patria” y “Todos” fueran sólo ellos, sólo uno... ni siquiera dos.