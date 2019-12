https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Con los socialistas, no...

Filtrado. Dirigentes provinciales de Cambiemos se reunieron en el último plenario del año en Rosario para trazar líneas de trabajo y dejar en claro que no quieren terminar bajo el ala del socialismo.

El Litoral | politica@ellitoral.com Un plenario de dirigentes de Cambiemos se realizó el último fin de semana en Rosario para analizar la política santafesina y definir trazos futuros como fortalecer liderazgos locales y “evitar el riesgo que significa que Cambiemos termine bajo el ala del socialismo”, dicen en su declaración. Los participantes enfatizaron el diálogo y el debate interno “como principal herramienta para la construcción de un espacio político de futuro, alejándose de personalismos autoritarios que impidieron lograr un Cambiemos que se mantenga competitivo en la provincia”. Cuatro concejales rosarinos -Roy López Molina, Renata Ghilotti, Agapito Blanco y Marcelo Megna- más diputados que recientemente terminaron sus mandatos como Lucas Incicco, Germán Mastrocola y Sergio Más Varela y concejales de otras varias ciudades dijeron presentes en el último encuentro del año.