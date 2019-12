https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.12.2019 - Última actualización - 13:28

13:26

Sig Ragga, Victorina Sanada, Maicrofonkillaz y Germán Croci son algunos de los que aspiran a varios de los premios otorgados por la revista Poquet.

El viernes, en Gente Que No Se entregan los Poquet Awards 2019 Sig Ragga, Victorina Sanada, Maicrofonkillaz y Germán Croci son algunos de los que aspiran a varios de los premios otorgados por la revista Poquet. Sig Ragga, Victorina Sanada, Maicrofonkillaz y Germán Croci son algunos de los que aspiran a varios de los premios otorgados por la revista Poquet.

Redacción de El Litoral

cultura@ellitoral.com

La revista Poquet anunció las ternas definitivas de los premios Poquet Awards, que se entregarán el viernes 20 de diciembre en Gente Que No (bulevar Gálvez 1471). Los ganadores de Mejor Banda Según la Gente, Trayectoria, Estatuilla Mención Especial y Mejor Banda Heavy y (a cargo del programa Radio Kaos) se anunciarán directamente esa noche.

Repitiendo dupla, como en 2018, sobre el escenario se calzarán el traje de presentadores Silvia “Negra” Díaz (conductora oficial de los Poquet, junto a Ignacio Amarillo (diario El Litoral), Jurado de Poquet Awards desde la primera edición en 2007. Las presentaciones en vivo que amenizarán la noche serán Big Bang Buda y Fucking Asteroides.

Todos los nominados

Mejor Voz Masculina: Leandro Constantini (Mëdula, Acústica), Germán Croci, Gustavo Cortés (Sig Ragga).

Mejor Voz Femenina: Candela Fernández, Evelin Sottini, María del Carmen Monti (Victorina Sanada).

Mejor Baterista: Julia Pagnutti (Taxi Clan, Factor 4, Satélites en Órbita, Maicrofonkillaz y Thurizas), Lucas Negretti (Los Cuervos), Ignacio Farías Sunier (Guazú).

Mejor Guitarrista: Lautaro Daneri (Psicocáncer, Cardigan, Made In Crüe, Virgem y Sueño Profundo), Alejandra Papini, (Diamantina, Tristán Ulla), Leonardo Moscovich (Mambonegro).

Mejor Bajista: Mariano “Nano” Bernardi (Cabezones), Irene Marchi (Nada Más y Nada Menos), Iván Wolkovicz (Infusión Kamachuí, Florencia Grimoldi Trío, Sonidos de Puertos).

Mejor Tecladista: Roman Ríos Galluccio (Simbiosis, Ery Villanueva Dúo), Esteban Coutaz (Galíndez y Los Todopantalla), Matías Lemos (Motta, Refunkiados, Palosanto y Los Bebotes).

Mejor Percusionista: Diego Cerruti (Simbiosis, Ery Villanueva Dúo, Seba Barrionuevo y Los Carpinchos), Carlos “Plinky” Baima (Palmonte, Plinky’s Son), Andrés “Boyi” Procchietto (Victorina Sanada).

Mejor Viento: Nico Serrano (Motta, Hugo y Los Gemelos, Los Puro, Palmonte, La Naranja, Germán Croci), Pablo Doce (Seba Barrionuevo y Los Carpinchos), Fernanda Lagger (Kamalote, Fer Lagger Trío, dúo Prendes-Lagger, La Polaca, Dúo Raíz Fusión).

Revelación: Cárdigan, Germán Croci, Wéndigo en Camisas, Membrillo.

Mejor Banda Tributo: Chamarras Negras (Kiss), Último Presagio (Rata Blanca), Pepper Monks (Red Hot Chilli Peppers), Ecos Homenaje (Soda Stereo).

Mejor Banda: The Capuchons, Los Cuervos, Sig Ragga, Mayday, Infusión Kamachuí.

Mejor Disco: “Málaga” (Tristán Ulla), “Convergente” (Nada Más y Nada Menos), “Relatos de la Luna” (Sig Ragga; considerado como un disco full presentado en dos partes).

Mejor EP: “Resiliente” (Mayday), “Relatos de la Luna (Parte II)” (Sig Ragga, considerado como EP), “Código Abierto” (Parteplaneta).

Mejor Artista de Rap, Trap o Hip Hop: Microfonkillaz, Gogo Clap, Germán Croci.

Mejor Cover: “Ya no hay forma de pedir perdón” (de Pedro Aznar, por Cabezones), “Aint’t No Sunshine” (de Bill Withers, por Matt Hungo y la Hot Band), Don’t Be Cruel (de Elvis Presley, por The Golden Days).

Mejor Video Clip: “Huber” (Galíndez), “Esperando la magia” (Sig Ragga), “Cómplice de tu locura” (Victorina Sanada).

Mejor Arte de Tapa: “Senderos” (Martín Garmendia), “Relatos de la Luna (Parte I)” (Sig Ragga), “We Play for Food” (Pasta Base).

Mejor Participación en tapa Revista Poquet: Pasta Base (N° 147, febrero 2019), Fucking Asteroides (Nº 150, mayo 2019), Taxi Clan (Nº 154, septiembre 2019).



El jurado

Las ternas fueron conformadas por un jurado especializado, integrado de la siguiente forma: Ignacio Andrés Amarillo (diario El Litoral), Edu Goddio (“Rockeala”, FM Mega 98.3), Matías Medina (“A los ponchazos”, FM Ochava Roma), Anita Fontanarrosa (Dead Lovers), Marcelo Przylucki (Periódico Pausa), Natalia Salas (“Como un cuento de Rock”, FM Ochava Roma), Guillermo “Willy Fish” Pez (“Peces en el Aire”, FM 91.1 Aire de Santa Fe), Abelardo Blas Gúrpide (FM 107.1 Ochava Roma y FM 98.5 Voces de la Costa), Leo Grinovero (“Con de todo”, FM Ochava Roma), Ariel Giannelli (“Nac&Pop”, FM Mega 98.3), Sebastián Rodríguez (“Coronados de Gloria”, FM Mega 98.3)), Gustavo Coronel (“El vuelo del Águila”, FM Ochava Roma), Iván Wolkovicz (Suma - Santafesinos Unidos por la Música Autogestionada), Juan Manuel Ferreira (periódico Malditoröck), Jorge “Zurdo” Mounier (“Rock And Roll Yo”, FM Mega 98.3), Florencia “Coco” Russo (Secretaría de Cultura de la UNL), Pablo Vera (“La Calaca”, LT 10 Radio Universidad AM 1020), Osvaldo Sosa (Lechuza Films), Dany Loyola (“Megatris”, FM Mega 98.3), Juan Roberto Almará (periodista independiente). Néstor Salmeri (Radio Kaos FM 100.7) es el referente del galardón metalero.