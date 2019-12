Tucumán: pedirán licencia de conducir a usuarios de monopatines electricos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los monopatines eléctricos se convirtieron desde hace tiempo en una alternativa para desplazarse por San Miguel de Tucumán, sobre todo en zonas donde el caos vehicular es constante.

Enrique Romero, subdirector de Tránsito, lanzó una novedad que seguramente sorprenderá a los usuarios de este vehículo.

"Para manejar un monopatín en la capital se debe tener licencia de conducir", dijo el funcionario. Con una risa en su rostro y totalmente asombrado, un periodista le preguntó mientras estaban al aire "¿usted sabe que esto lo meterá en una polémica, verdad?". Sin perder tiempo, el jefe del área municipal que controla el tránsito y la vía pública le replicó: "no me han puesto aquí para que la gente diga 'qué buenito que es Romero'. No soy boludo. Si manejás un monopatín vas a tener que tener licencia y usar el casco; lo mismo va a pasar para el que usa la bicicleta con motor de 50 Cc. Si se caen, ¿qué pasa? Yo tengo que marcar la norma. Son los dos rubros que están contemplados ahora en el decreto 26/19".

Esto no es inmediato. Romero aclaró que "a este tema lo tiene que tratar el Concejo Deliberante, porque antes no se contemplaban a estos vehículos". "Es una nueva movilidad de transporte", agregó, y reiteró además que "el uso de cuatriciclos están prohibidos en San Miguel de Tucumán". "Tengo detectado a unos 50 ciudadanos que circulan en monopatín. En Buenos Aires ya hace mucho que se usa este vehículo; hay otra cultura. La gente se tendrá que adaptar a lo que dice el decreto de ahora en más", cerró Romero.