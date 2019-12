https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para Silvia Stang, de La Nación Rosenkrantz entregó el premio Adepa - Corte Suprema de la Nación al Periodismo Judicial 2019

Este mediodía, en el Salón Presidencial del Palacio de Tribunales, se realizó el acto de entrega de la última edición del Premio Adepa que distingue a periodistas dedicados a la cobertura de temas vinculados a la actividad judicial, categoría auspiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



El máximo galardón fue otorgado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Carlos Rosenkrantz a Silvia Stang, periodista de La Nación, por el artículo “Cálculo del haber, ajustes, ganancias: los jubilados y sus reclamos judiciales”. También fueron premiados Javier Drovetto, de Red/acción y Martín Luis Angulo, de Infobae. En el caso de Drovetto, recibió el segundo premio por el artículo “Por qué la cantidad de presos creció 12 veces más rápido que la población argentina”, y Angulo por su parte, recibió una mención especial por “Crónica del día en que presos y penitenciarios fueron jueces”.



Junto a Rosenkrantz, estuvieron presidiendo el acto el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Dr. Martín Etchevers; y el ministro de la Corte Dr. Horacio Rosatti.



Antes de la entrega del premio y los diplomas, Etchevers resaltó el hecho de que desde hace 12 años Adepa y la Corte Suprema premien en conjunto a los mejores trabajos periodísticos. “Estos trabajos nos ayudan a comprender la labor de uno de los poderes centrales de la vida institucional, la justicia”, señaló.

“Sabemos que esta especialidad requiere no solo de las habilidades y responsabilidades tradicionales que tenemos los periodistas, en aras de buscar la verdad. Hay que hacer un esfuerzo mayor para interpretar las decisiones de la justicia, que muchas veces son complejas, porque los problemas son complejos; y explicarlas en lenguaje llano y accesible para el gran público”, dijo el presidente de Adepa. “Esta colaboración, con elementos de calidad en el uso de recursos periodísticos, el acceso a las fuentes, el chequeo de datos, es lo que buscamos reconocer y premiar entre Adepa y la Corte Suprema”, agregó.



Etchevers también hizo hincapié en los elementos en común que tienen el Poder Judicial y la prensa: “Forman parte del sistema de frenos y contrapesos de una democracia republicana; para funcionar bien, necesitan ser independientes, no colonizados por otros actores del sistema. Por ello no es casual que los autoritarismos siempre tengan a ambas instituciones en la mira”, consideró.



Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, manifestó que el periodismo enfrenta hoy difíciles desafíos. “Quizás el más importante esté vinculado al problema de cómo satisfacer el ideal de la objetividad”, señaló. “Por distintas circunstancias, nos cuesta cada vez más entender qué significa ser objetivos. De acuerdo a una visión hoy muy extendida, en el periodismo —y para el caso en las ciencias sociales— es imposible ser objetivo. Se cuestiona la distinción entre hechos y opiniones, entre descripción y valoración”, explicó el presidente del máximo tribunal.



“De hecho, muchos creen que el periodismo no debe informar sino directamente influir. Suele usarse como justificativo de esa idea que nuestro enfoque de la realidad —incluyendo el enfoque que los periodistas tienen de la realidad— no puede ser neutral porque estamos severamente condicionados por nuestros contextos e intereses”, aseveró Rosenkrantz.



Para el presidente de la Corte Suprema, esta visión del periodismo constituye una seria exageración y está, en última instancia, equivocada. “Es innegable que en algún sentido estamos condicionados por nuestros contextos e intereses pues, resulta innegable también, no hay algo así como una perspectiva “desde ningún lugar”. De todos modos, que estemos condicionados no significa que no pueda trazarse una distinción entre qué cuenta como una opinión tendiente a influir y qué cuenta como una descripción de un hecho tendiente a informar”.



“Recuperar la idea de una objetividad razonable es de indiscutible importancia hoy. El periodismo es el principal canal para la gestación de una opinión pública que permita a la ciudadanía tomar decisiones, y en especial decisiones políticas, debidamente informadas. El periodismo es un modo de controlar a los poderosos y al poder. Y sin objetividad no hay control”, finalizó Rosenkrantz, para quien la entrega de los premios en conjunto entre Adepa y la Corte Supema es una ocasión inmejorable para reconocer la trayectoria de periodistas judiciales que honran los valores de la objetividad, la claridad y la profundidad.



En el acto estuvieron presentes los miembros del jurado Jorge Reinaldo Vanossi y Gregorio Badeni, y el director ejecutivo de Adepa, Andrés D°Alessandro.



Derecho a la información



El premio al Periodismo Judicial ADEPA-Corte Suprema de Justicia de la Nación fue creado con el objetivo de promover la difusión de temas relacionados con la actividad del Poder Judicial de todo el país, en todas sus instancias, para impulsar una mayor comprensión de sus funciones y promover el derecho a la información de los ciudadanos.



Los premios y diplomas a las restantes 20 categorías de los Premios Adepa al Periodismo se entregaron el jueves 12 de diciembre en el auditorio Monseñor Derisi, de la Universidad Católica Argentina.



>> Los ganadores de la Categoría Periodismo Judicial 2019

1º premio: Silvia Stang (La Nación, Buenos Aires)

Artículo: Cálculo del haber, ajustes, ganancias: los jubilados y sus reclamos judiciales

2° premio: Javier Drovetto (Red/acción, Buenos Aires)

Artículo: Por qué la cantidad de presos creció 12 veces más rápido que la población argentina