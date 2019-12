Alberto Fernández recibió un retrato digital del Gral. José de San Martín

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Alberto Fernández recibió hoy un "impresionante" retrato en realidad digital del general José de San Martín, el cual fue entregado en Casa Rosada por su creador, el artista Ramiro Ghigliazza.

"El cuadro podemos decir que es original, ya que todos son originales porque es un archivo digital. Se trata de una pieza de 2 metros por 1,70 que quedó en el despacho presidencial", describió Ghigliazza en declaraciones a NA. La obra fue entrega al jefe de Estado por el propio artista, quien acudió a la Casa de Gobierno en horas de la tarde junto al historiador Felipe Pigna.

"Llevamos el cuadro al despacho presidencial. Fue hermoso porque el Presidente, que me pareció muy humano, se emocionó e hizo emocionar a todos los presentes. Me felicitó y me dijo es impresionante, la verdad es que me alegraron el día ", relató a Noticias Argentinas. Además, le pidió al Presidente que "tenga presente la obra para obsequios a realizar a visitas que vengan del exterior o llevar en visitas oficiales a otros países", y manifestó su "intención de seguir la reconstrucción con los demás próceres".

Que hermoso momento. Hoy visitaron a Alberto en Casa Rosada el querido Felipe Pigna y Ramiro Ghigliazza para mostrarle una sorpresa muy especial ❤️❤️❤️ . pic.twitter.com/86k6WVbjlm — Capitán Beto Fernandez (@CapitanBetoFer) December 18, 2019

"Descubrí que había muchos retratos de San Martín y faltaban unificarlos. Los diferentes retratos tenían muchas diferencias entre sí, por eso me pareció interesante utilizar la tecnología de hoy para lograr una imagen que se acerque lo más posible a la realidad y humanizarlo", explicó. Bajo el lema "divididos seremos esclavos", inspirado en una célebre frase del general San Martín, Ghigliazza indicó: "Utilicé una frase de él que viene muy bien para este momento. San Martín tenia amigos unitarios y federales, no quería derramar sangre. Me parece un muy buen momento para estar cada vez más unidos".

Por último, el artista afirmó a esta agencia que "la intención es llevar la obra a Mendoza, España, Perú y Chile que son lugares más que emblemáticos de San Martín".

