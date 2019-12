https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.12.2019 - Última actualización - 9:49

9:47

Los ex campeones en sus respectivas disciplinas compartieron una sesión de entrenamiento en Estados Unidos.

Viral Mike Tyson le dio clases de boxeo a Serena Williams Los ex campeones en sus respectivas disciplinas compartieron una sesión de entrenamiento en Estados Unidos.

El legendario ex boxeador estadounidense, Mike Tyson, continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, publicó un video en sus redes sociales junto a la experimentada tenista Serena Williams, donde se los puede observar compartiendo un momento junto a la bolsa y las imágenes recorrieron el mundo.

El encuentro tuvo lugar en Boca Raton (Florida). Allí, el boxeador y la tenista formaron parte de una sesión de entrenamiento en el marco del campus de pretemporada que llevó a cabo Patrick Mouratoglou, entrenador de la Serena.

Tyson tomó el papel de entrenador y, después de explicarle algunos movimientos básicos como el “jab” y el “directo”, se dispuso a agarrar el costal por detrás para que la ex número 1 del mundo en el ranking WTA descargue su potencia.

“No quisiera subir al ring con esta GOAT (acrónimo de ‘Greatest of all time’, la mejor de todos los tiempos)”, escribió el referente mundial del boxeo en su cuenta de Twitter junto al video. En los más de 40 segundos que duró la sesión, se pudo ver a una Serena Williams muy predispuesta, tirando golpes potentes y sin bajar el rendimiento.

La ganadora de 23 Grand Slam demostró el poder que tiene en los puños. “Ella tiene mucho poder”, aseguró Tyson en su cuenta de Instagram.

Williams, está dando sus últimos pasos en el mundo del tenis profesional. Sin embargo, también se mostró muy involucrada en la pelea por la diferencia salarial entre el circuito masculino y el femenino: “No merezco menos porque tengo pechos y ellos no. Definitivamente ese no es el caso. Trabajé igual de duro desde que tenía tres años o antes, definitivamente sé que toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel y no me deberían pagar menos por mi género”, expresó para el portal Tennis World USA.