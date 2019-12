https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.12.2019 - Última actualización - 11:55

11:51

Previo a una gran asamblea programada para esta tarde en San Justo hubo encuentros de productores en Venado Tuerto y San Carlos Centro. Desde el sector anticipan que “las condiciones no están dadas por los precios internacionales y la realidad productiva” para sumar más presión tributaria.

Política Agropecuaria Vigilia del agro santafesino ante la posibilidad de una suba de las retenciones Previo a una gran asamblea programada para esta tarde en San Justo hubo encuentros de productores en Venado Tuerto y San Carlos Centro. Desde el sector anticipan que “las condiciones no están dadas por los precios internacionales y la realidad productiva” para sumar más presión tributaria. Previo a una gran asamblea programada para esta tarde en San Justo hubo encuentros de productores en Venado Tuerto y San Carlos Centro. Desde el sector anticipan que “las condiciones no están dadas por los precios internacionales y la realidad productiva” para sumar más presión tributaria.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

El agro santafesino se encuentra en estado de alerta ante la posibilidad cierta de un incremento de la presión tributaria y se multiplican las asambleas de productores en todo el territorio, previo al tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que prevé elevar los derechos de exportación (DEX) a los productos del sector.

Una tensión mayor se instaló en otras regiones del país y en algunas ya se tomaron medidas drásticas como en NOA y NEA, donde se conformó una Mesa Regional que ayer en Tucumán determinó para hoy y mañana un cese de comercialización que incluye “controles de carga de granos y hacienda en pie”. En Entre Ríos una asamblea realizada en Gualeguaychú determinó que los productores de esa provincia tomarán la misma medida mañana viernes 20.

En Santa Fe, la Confederación de Asociaciones Rurales (Carsfe) comunicó una agenda de reuniones que comenzaron ayer, con una en Venado Tuerto y otra en San Carlos, y se extenderá hasta hoy con una asamblea que tendrá lugar en San Justo desde las 18,30 horas a la que han sido convocados productores de todo el centro norte de la provincia. “Estas convocatorias en las Rurales están motivadas por el contexto político; y se realizan para analizar el impacto de las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional”, precisaron desde la entidad.

Anoche, unos 60 productores de Galvez, Carlos Pellegrini y San Carlos protagonizaron una asamblea en la que propusieron hacer visible al conjunto de la sociedad la imposibilidad de seguir sumando presión tributaria en el sector. Foto: Gentileza

Alrededor de las 20 horas de ayer unos 60 productores de Carlos Pellegrini, Gálvez y San Carlos se dieron cita en la rural sancarlina a partir de una convocatoria de urgencia que se realizó por Whatsapp en las horas previas. El número de asistentes se consideró muy bueno por la dificultad que históricamente han tenido los dirigentes para movilizar a las bases. Y la discusión central giró en torno al descontento que genera en el sector seguir siendo el único al que se le exigen aportes para mejorar la situación fiscal del país y el nulo margen que hoy presentan las actividades del agro para sumar presión impositiva.

“El sector siempre aportó al país y al desarrollo; y viene aportando hace muchísimos años”, dijo un asistente, en referencia a los impuestos que paga la ciudadanía a los que se suman las denominadas retenciones. “Hoy las condiciones no están dadas por los precios internacionales y la realidad productiva, sobre todo el aumento de costos y las vicisitudes que atraviesan los sistemas productivos, como para seguir metiendo presión fiscal en el sistema”, advirtió. Además -agregó- se trata de impuesto que se aplica sobre el producto “y no distingue si la empresa ganó o perdió; eso es lo más grave”.

A diferencia de las medidas que tomaron en el norte y Entre Ríos, del encuentro en San Carlos surgió una propuesta de visibilizar la protesta pero “no cortar rutas” ni causar inconvenientes a la ciudadanía. La idea se llevará como moción a Carsfe con la propuesta de organizar una movilización hacia algún lugar a la orilla de una ruta con panfleteada. “La idea es no entorpecer la realidad cotidiana de la gente, del laburante; no queremos con nuestro reclamo complicarle la vida a nadie”, aclararon. En definitiva, se trata de manifestar el desacuerdo con las medidas por considerar que “no es el camino ni la forma”. Aunque sostienen la predisposición a dialogar y construir, anticiparon: “no vamos a soportar la imposición y que el campo vuelva a ser el único sector que tenga que apoyar cuando otros sectores no son parte de esta convocatoria”.

Esta tarde, en San Justo, se espera que la convocatoria sea masiva, ya que se movilizarían -además de la entidad anfitriona- las rurales de Santa Fe, La Criolla, Gobernador Crespo, Vera, San Cristóbal, Las Colonias, San Carlos, Rafaela, Humberto Primo, Tostado, Calchaquí y Reconquista, desde donde también comprometieron su presencia los autoconvocados del norte provincial.