Un conflicto laboral detrás de la locura de San Fabián

Jueves 19.12.2019

13:59

Un ex empleado de un criadero de pollos es el único detenido y principal sospechoso. La camioneta sigue sin aparecer. Los empresarios golpeados se recuperan.

“Fueron las cuatro peores horas de mi vida. No sabía que podía pasar con mi hijo. Todos la pasamos muy mal”, dice con profunda congoja Carlos Baella (68) a El Litoral.



Tanto Carlos como su hijo Hernán (36) jamás olvidarán la pesadilla que vivieron la tarde del miércoles, cuando un delincuente los atacó en su granja de la localidad de San Fabián.



Fue una secuencia de locura que se inició minutos después de las 16 en San Fabián y culminó a las 20,30 en Santo Tomé. En el medio hubo golpes, amenazas, robo de dinero y hasta un secuestro extorsivo.

Relato del horror



“Yo voy de vez en cuando a un campo que está frente a un criadero de pollos que tiene mi hijo. Ayer fui a ver una yegua que está lastimada, a revisar los alambrados, en fin... esa es mi rutina”, señaló Carlos.



“Cuando terminé todo y estaba cerrando el agua se me aparece un tipo encapuchado amenazándome con un arma casera. Era un caño con un mango. Me dice que tenía que llamar a mi hijo porque sino ‘te quemo’.



“El susto fue tremendo, jamás me pasó algo así. Me ordenó que fuera hasta la camioneta y llamara a mi hijo, quien estaba en la casa ubicada a unos mil metros de distancia.



Yo lo llamo y no pude advertirle nada porque el tipo me tenía amenazado. Me pegó en la cabeza y el brazo. Después me encierra en un baño precario que tiene la puerta media rota, así que yo podía seguir viendo”.

A los golpes



“Cuando aparece mi hijo le grito que le de el dinero. Pero no hubo tiempo a nada. El tipo le empezó a pegar con un fierro que tenía en la otra mano. A los golpes lo subió a la camioneta y lo ubicó en el asiento trasero.



Nos decía que no estaba solo, que había otros más que estaban escondidos. Gritaba que en cualquier momento llamo ‘a los otros’. Pero yo no lo creí. Porque en todo momento lo ví solo. No decía también que iba a pedir un rescate millonario”.



Viaje y pesadilla



“El tipo salió con mi hijo en la camioneta rumbo hacia el sur. Después me enteré que fueron para el lado de Barrancas e hicieron un gran recorrido hasta que terminaron en Santo Tomé.



Fueron las peores horas de mi vida. No sabía que podía pasar con mi hijo. Pensé en la familia, en la muerte, no sé.... Lo primero que hice fue ir hasta lo de un amigo a pedirle auxilio. Yo por los nervios no podía reaccionar. Fue mi amigo el que primero llamó a la policía.



Las horas fueron pasando y yo quedé como en una nube. Cuando me avisaron que a mi hijo lo habían encontrado vivo en Santo Tomé, recién ahí retomé la conciencia. Todo esto fue una locura”, cerró.

“Soy el de la avioneta”



A modo de “presentación”, cuando el malviviente sorprendió a las víctimas, dijo: “yo soy el de la avioneta. Estoy ‘fondeado’ en un campo de acá cerca”, en referencia a la aeronave que apareció abandonada en San Fabián. Fuentes vinculadas a la pesquisa calificaron esta versión como “un disparate”.

La camioneta



A todo esto la Toyota Hilux, propiedad del empresario secuestrado, sigue sin aparecer. Distintas comisiones policiales realizan intensos rastrillajes en procura de dar con el rodado dominio AD571GB



Detenido



Se ha corroborado que el detenido por este hecho es un ex empleado que tiempo atrás trabajó en el criadero de pollos de Baella. Tras ser despedido inició un juicio laboral. Luego de ser apresado se allanó su domicilio, y se secuestró el celular de la víctima, entre otras cosas. El viernes sería la audiencia imputativa.