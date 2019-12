https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Permitirá incluir a unos 350.000 niñas y niños que aún no perciben el beneficio El Banco Mundial otorgó US$ 50 millones a la Anses para expandir la AUH

El Banco Mundial desembolsó US$ 50 millones para la expansión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



"La Anses recibió un nuevo desembolso por 50 millones de dólares de una línea de créditos del Banco Mundial, destinada a expandir la Asignación Universal por Hijo (AUH), como elemento indispensable de la política de reparación de la deuda social con los sectores más postergados", informó el organismo previsional.



El director ejecutivo del organismo, Alejandro Vanoli, dijo que "el desembolso de este tramo del préstamo acordado con el Banco Mundial supone un importante aporte para reforzar la política de inclusión y asistencia a los más vulnerables que estamos poniendo en marcha".



En un comunicado se informó hoy que "este tramo crediticio se efectivizó en el marco del acuerdo vigente con el Banco Mundial, ejecutado por Anses y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y forma parte de un préstamo de 1.050 millones de dólares que la entidad acordó con la Argentina, que se extiende hasta junio de 2022".



"El objetivo de estos créditos es lograr que la AUH llegue a todos los niños y niñas más vulnerables del país, reparando la deuda social con los sectores de menor inclusión", indicó la Anses.



Este desembolso se destinará a la inclusión de aproximadamente 350.000 niñas y niños que aún no perciben la AUH, ya que Anses no tiene sus datos familiares completos o aún no han presentado la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación, entre otros motivos.



"El programa permite la universalidad de este derecho fundamental garantizado por el Decreto 1602 del año 2009 y la transparencia en la implementación del mismo", expresó el comunicado de la Anses.



Con información de Telam