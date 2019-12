Asamblea ruralista en San Justo:"Es una agresión a las provincias"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.12.2019

En la Asamblea de las rurales santafesinas se manifestaron contra la iniciativa del oficialismo. Reconocieron que no impulsarán cortes de rutas, y propusieron un cese a la comercialización de los productos del agro.

En la tarde de ayer, un nutrido grupo de productores llegados de las Sociedades rurales del centro norte provincial analizaron en una Asamblea el impacto de las medidas del gobierno Nacional para el interior productivo.

La Asamblea fue convocada por las Sociedades Rurales de San Justo, Santa Fe, La Criolla, Gobernador Crespo, Vera, San Cristóbal, Las Colonias, San Carlos, Rafaela, Humberto Primo, Tostado, Reconquista y Calchaquí, con el aval y apoyo de CARSFE.

Luego de las deliberaciones de rigor, se resolvió peticionar a la Mesa de Enlace Nacional un cese de comercialización de productos, excepto lácteos, por 20 días de duración, "con inicio a la mayor brevedad posible, en reclamo del incremento de los derechos de exportación y en alerta por la mayor presión tributaria nacional, provincial, municipal y comunal por la suspensión del consenso fiscal", según informaron desde la entidad. Asimismo, se propone realizar movilizaciones de productores ante las autoridades provinciales, "quienes deber ser custodios de los recursos de las provincias, y no podrían convalidar medidas del Gobierno Nacional que impliquen postergar posibilidades de desarrollo del interior productivo".

Otra vez sopa

Para Ignacio Mántaras, secretario de la entidad, se trata de un deja vu. "Otra vez tenemos un Gobierno nacional que nos sorprende con medidas que demuestran no conocer cómo funciona la producción", disparó ante los productores. "Hay mucho malestar en medio de la campaña. El 2008 fue muy duro y está muy presente; y el ánimo es no pasar por lo mismo, se creía que era una etapa superada y no es así", se lamentó.

A continuación, hizo un repaso de los intentos para concretar una reunión con algún representante del Ejecutivo nacional, mientras desde Buenos Aires se sucedían los anuncios. "Habíamos pedido reuniones previas a Alberto Fernández, y él siempre nos había resaltado la importancia del agro, y nos había prometido que no tomaría decisiones inconsultas", explicó. Y recordó que en 2008 él terminó renunciando después de ese conflicto. "Pero ahora nombra a Basterra como ministro a quien le pedimos audiencia, que nunca nos dio", se lamentó.

Mántaras aclaró que la Mesa de Enlace pidió audiencia el jueves pasado, y que luego compartieron una cena con Basterra quien prometió recibirlos, "pero el sábado nos desayunamos con estos anuncios. Esto es un bombardeo al diálogo. Fernández anunció diálogo pero tomó decisiones sin avisar y eso genera un primer malestar. Hay mucho malestar, estamos enojados, hay que reconstruir una relación de confianza con funcionarios que conocemos, pero los primeros pasos son pésimos".

Según Mántaras, es una clara cesión de facultades al Ejecutivo. "Nuestro sistema es federal, las provincias son previas a la Nación, y los DEX son excepcionales. El proyecto no es republicano y es una agresión a las provincias. Los DEX son una transferencia tremenda con el argumento que fuere (hoy es el hambre), y sabemos que no vuelven de las provincias a la Nación".

Finalmente, destacó que el sistema productivo tiene una infraestructura de hace 100 años, aunque la producción se multiplicó. "Pero ahora las provincias no tienen la capacidad de ampliar esa estructura por falta de recursos. Estamos discutiendo un modelo de país. Somos una institución federal ante un Gobierno central que quiere avasallar nuestros recursos para administrarlos como se les canta. Es una agresión a las provincias", afirmó.