"Pulga se queda en Colón y Vignatti es intachable"

Viernes 20.12.2019

12:36

Es quien maneja a Luis Miguel Rodríguez y también a Diego Osella, el flamante DT sabalero. Sabe que Colón busca un “9” de área y tiene un nombre importante para acercar.

Roberto San Juan hizo pocas operaciones con Colón pero todas ruidosas e importantes: el arquero Jorge “Fatu” Broun, el volante Alan Nahuel Ruiz y el delantero Luis Miguel Rodríguez. Recién llegado de Europa, reconoció hoy en diálogo con el programa ADN Gol (FM 96.7) que “Pulga tiene llamados de todos lados, pero la realidad es que tiene contrato vigente con Colón y se quiere quedar en Santa Fe”.

Incluso, el mismo San Juan en modo optimismo, se animó de filtrar una intimidad familiar del ídolo y goleador sabalero: “¿Saben dónde va a pasar Fin de Año?... ¿Saben dónde va a festejar su cumpleaños?... En Santa Fe, porque va a seguir en Colón. No hay nada de nada de todo lo que se dice, llamados sobran... pero oferta ninguna”.

El agente FIFA, que también representa a un Diego Mario Francisco Osella que arregló mano a mano su contrato como nuevo DT sabalero con José Vignatti, explicó qué es de la vida del “Pulga” Rodríguez: “Por estas horas está volviendo de Río de Janeiro, donde se fue con la familia unos días de vacaciones. Le pone mucha pila a un partido de estrellas, antes de Navidad, que organiza en su tierra tucumana para recaudar juguetes para los chicos de menos recursos. Allí vivirá Nochebuena, pero luego se va para Santa Fe: no sólo pasará Fin de Año ahí sino que va a festejar su cumpleaños el 1 de enero. Lo próximo será la pretemporada con Colón y con Osella”.

Cuando se dio el llamado de Vignatti a Diego Osella, el propio Roberto San Juan estaba en Europa esperando la salida de otro jugador de su escudería, en este caso Jorge “Fatu” Broun, el ex arquero sabalero que es pretendido por Diego Armando Maradona para Gimnasia.

“Yo traté de ayudar desde allá, pero la realidad es que Diego facilitó y resolvió todo, porque lo ama a Colón como club. No tengo dudas de que es el mejor técnico para este momento sabalero. Tiene capacidad, conocimiento y por sobre todas las cosas, pertenencia y compromiso con el club”, deslizó del nuevo responsable técnico-táctico del plantel.

Desmintió haber iniciado gestiones, por pedido de Colón, por Germán Conti (Portugal) y por el “Morro” García (Godoy Cruz). “Nada que ver, Colón no me pidió nada y no hago gestiones que no sean de mis jugadores. Tengo la chance de acercar un delantero importante, con las características de área que quiere Osella, de esos que le gustan a todos. No voy a decir más nada porque todo se complica, pero la chance está”.

Como no podía ser de otra manera, volvió al tema del jugador-franquicia: “Cuando llegamos con Pulga a Santa Fe lo primero que le dijo a Vignatti en la cara era que venía a salir campeón con Colón y quedamos a un partido. Un partido que no debió jugarse en esas condiciones en Paraguay. Debió suspenderse. Fue una pelea de ciegos, el que metía la primera trompada ganaba. No fue fútbol. Nunca vi un partido en esas condiciones”.

Al toque, el repre de Luis Miguel Rodríguez dijo que “cuando llega Colón al estadio, Pulga pisa en un lugar donde había alfombra tapando un pozo. Metió justo la pata ahí, se dobló todo... le metieron hielo... no le entraba el botín... tenía todo hinchado. ¿No vieron la cara que tenía cuando fue al sorteo?. Dejó todo, no sólo Pulga... el plantel entero. Yo los fui a aplaudir al hotel, donde vi jugadores llorando”.

Pero, además, habló de la gente de Colón: “Allá en Europa les mostraba a dirigentes y jugadores las imágenes del Soy Sabalero cantando en las tribunas de La Olla en la Final Única. Lo de Los Palmeras fue muy importante, pero mucho más importante fue lo de las 40.000 personas de Colón. Sin la gente, no hubiera sido lo mismo”.

En el final, Roberto San Juan habló de José Néstor Vignatti, presidente sabalero: “La verdad que lo respeto mucho y lo admiro. Es un dirigente de fútbol intachable... repito... intachable. Es de tomar decisiones e ir para adelante. En cada negociación, busca lo mejor para Colón. Pero lo que firma lo cumple al pie de la letra”.

Desde China hasta la MLS

“Las cláusulas de salida no sirven para nada, porque cuando un jugador no quiere jugar en tal lado o se quiere ir a tal otro... siempre se va. Incluso, siendo perjudicado el club que tiene el contrato firmado y sin recibir nada. La realidad es que Pulga firmó hasta junio de 2021 y por ahora nadie habló con Colón para que se vaya a ningún lado”, explicó Roberto San Juan, representante del jugador.

Luego de disparar “lo llaman de todos lados”, el mismo agente FIFA de “Pulga” explicó que “dice algo Maradona y sale en todos lados. Diego dijo que quiere a Broun y Pulga, pero a mí me llamaron por “Fatu” solamente de manera oficial desde Gimnasia. Lo de China es un deseo vigente, lo de la MLS también. Llaman de Olimpia de Paraguay, de la “U” de Chile. Pero formal no hay nada y el contrato lo tiene Colón”.

“A esta altura de su carrera, a las puertas de los 35 años, “Pulga” quiere que la gente de Colón lo mime... quiere estar feliz. Es un león, va a pelear de nuevo cosas lindas ahí en Santa Fe”, remató San Juan.

1 Amistoso

Es lo que ya arregló Diego Mario Francisco Osella para Colón en el caluroso enero 2020 que se viene. Será contra Patronato de Paraná, el ex equipo de Marito Sciacqua que está muy amenazado con el descenso. No se sabe, por ahora, ni el día ni el lugar pero ya está cerrado Colón-Patronato, el primer amistoso.