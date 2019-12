https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex DT de la Selección Argentina está en Minas Gerais para arreglar con el “Galo”. Si se da, el 6 de febrero se enfrentaría a Leo Madelón en el 15 de Abril por la Sudamericana.

Del Santos al... “Galo” Luego de un no a Racing de Avellaneda y a Palmeiras de Brasil, Jorge Sampaoli negocia con el Atlético Mineiro de manera personal: se fue de Río de Janeiro a Belo Horizonte para poder cerrar su fichaje. Si la negociación tiene final feliz, se viene el cruce Sampaoli-Madelón por la Copa Sudamericana el año que viene. Foto: Archivo

Está cerca de cerrar como DT del Mineiro ¿Sampaoli vuelve al país en la cancha de Unión?

El “Chiqui” Tapia había dicho que era “el mejor entrenador del mundo” cuando lo sacó de España. Es más, lo había blindado por cinco años a cambio de 8.6 millones de dólares. Cuando lo despidió, el “Pelado” se llevó casi dos palitos verdes. Se trata de Jorge Sampaoli, mediático entrenador que viene de sacar subcampeón al Santos de Brasil y está muy cerca de arreglar con Atlético Mineiro del mismo país, el pesado rival del Tate en la Copa Sudamericana 2020. Si se da, “Sampa” volvería al fútbol argentino con explosión mediática el jueves 6 de febrero en la cancha de Unión. ¿Se dará?.

El diario deportivo “Olé” afirma que “luego de una buena campaña en el Brasileirao, Jorge Sampaoli dejó abruptamente al Santos y está en la búsqueda de un nuevo club. Palmeiras le realizó una oferta que aparentemente nos terminó de satisfacer al oriundo de Casilda pero ahora apareció un nuevo interesado en Brasil: Atlético-MG”.

Luego, agrega: “Mineiro se quedó sin técnico hace unas dos semanas y busca entrenador para el 2020. Y según Globo Esporte, ya tiene una reunión agendada con Sampaoli en Belo Horizonte. La negociación de su salario tampoco sería algo sencillo para el Galo, que se cruzará con Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana. El principal argumento para intentar convencer a Sampa tiene que ver con la tremenda estructura deportiva del Atlético, la Cidade do Galo, uno de los centros de entrenamientos más importantes de Brasil: allí concentró la Selección durante el Mundial del 2014”.

La info indica que “luego de dos reuniones en Río de Janeiro, Sampaoli llegó a Minas Gerais para acercarse al Mineiro. La Junta del Club, junto a los inversores del Galo, intentaban cerrar el acuerdo con el ex entrenador de la Selección Argentina y Santos de Brasil. Si bien arrancaron con diferencias importantes en el salario, ahora las partes se acercaron bastante”. Además de no tener todavía el DT, Atlético Mineiro ofrece una agenda demasiada apretada: vuelve el 8 de enero de vacaciones y el 21 juega su primer partido por el Campeonato Mineiro contra Uberlandia en el Parque Do Sabiá.

Luego, el 25 de enero juega ante Tupynambás y el 28 del mismo mes ante el Coimbra. El 1 de febrero, antes de visitar a Unión en el 15 de Abril, se medirá ante Tombense. Lo dicho, el 6 ante el Tate por la Sudamericana. El 8 de febrero, aparece el URT; el 12 de febrero, Campinense PB; el 15 el Caldense, para llegar al 20 a la revancha contra los de Leo Madelón en el mítico Mineirao de Belo Horizonte.

Es por eso que Jorge Sampaoli —o quien tome la conducción técnica del Galo— tendrá sólo 13 días de pretemporada y deberá afrontar 9 (nueve) partidos en un solo mes, entre ellos los dos cruces Unión-Mineiro y Mineiro-Unión por la Copa Sudamericana 2020.