Viernes 20.12.2019

14:47

El 28 de diciembre "Despedida pagana pa? Birri"

La “Despedida pagana” se transformó en un ritual para homenajear al cineasta santafesino Fernando Birri, que eligió la ciudad de Rincón para instalarse a crear. No hay rinconero que no lo haya conocido, ya que solía deambular por las calles y relacionarse con todos. “Los esperamos el 28 de diciembre a las 20 en Ubajay y Antón Martin, en la puerta de su rancho, traer títeres, ofrendas, ganas de bailar”, dicen los organizadores.

En el documental realizado por Hugo Grosso “ Donde comienza el camino”, realizado en su rancho sapukay, en la ciudad de Rincón, dice expresamente: “Nunca estuvo en mi plan dejar este metro cuadrado de tierra, que vuelvo para que me entierren; pero no quiero que me entierren y demás, quiero que me cremen y me tiren acá en el río Ubajay, lo voy a dejar escrito por testamento: que hagan un gran murga, no tiene que haber velorio, tiene que haber una gran murga que van a llevar la urna bailando y que se yo; van a llegar al río, van a esperar que pase un cardumen de algún pescado plateado y me tiran”.

El 27 de diciembre de 2017, el mundo recibió la noticia de la desaparición física de Fernando Birri en Roma, y así se autoconvocaron artistas, amigos, vecinos y admiradores de el para cumplir el deseo de su despedida, por esto se le llamó la “Despedida pagana pa’ Birri”, donde comienzan a sonar los tambores en llamando al pueblo, y prontos a salir se comienza el ritual, un cofre simula que sus cenizas están aquí, la murga suena, se la acompaña bailando hasta el rio Ubajay, donde una fogata espera, mientras se acerca una balsa que simula ser el cardumen plateado y así todos acercan sus ofrendas, flores, velas, para poner el cofre y largarlo al río, haciendo así cumplir la voluntad de Fernando.

Fernando Birri, luego de haber incursionado en el teatro y en la poesía en su ciudad natal, fue a estudiar a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografía, de 1950 a 1953. En 1956 regresó a Santa Fe, para fundar el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. Realizó su primera película de la Escuela Documental de Santa Fe: se trata del cortometraje “Tire Dié”, considerado el primer documental socio-político de la Argentina. Fue el fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños de Cuba, de la que también fue director y desde allí uno de los iniciadores del nuevo cine latinoamericano.