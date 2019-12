https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.12.2019

14:50

El delantero Marco Ruben fue presentado este viernes formalmente como refuerzo de Rosario Central, donde tendrá su cuarto ciclo como jugador a sus 33 años con "felicidad" y la sensación de que puede "dar mucho con ésta camiseta".

Viene de jugar en Atlético Paranaense de Brasil Ruben en su tercera vuelta a Rosario Central: "todavía puedo dar mucho"

Acompañado por el presidente Eduardo Di Pollina, el centroatacante reveló que llega con "muchas ganas" a sumarse al plantel conducido por Diego Cocca, uno de los animadores de la Superliga, a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors.

"La sensación que tengo es de felicidad, de hacer lo que uno desea, de volver a estar acá, de ponerme esta camiseta, de seguir cumpliendo el sueño de jugar el Central. Me siento muy bien, yo y familia por poder hacerlo. Aparte vuelvo bien, con muchas más fuerza para meterme de lleno a laburar con mis compañeros y de sentir que estoy en condiciones de dar mucho todavía", afirmó.

Ruben, que lleva 167 en el "Canalla", detalló que las razones de su retorno radicaron en "querer volver a estar en mi casa y de hacer lo que dice el sentimiento", pese a su buena temporada en el Athletico Paranaense de Brasil.

"Tuve que decirles que quería volver a Central, que mi deseo era estar acá", resaltó y agregó que con el DT Cocca solo hablaron "de emociones".

"Hablamos de que estaba contento de que yo volviera y de que vamos a empezar a trabajar. Por eso estoy ilusionado por empezar la pretemporada y a volver a sentirme bien dentro de la cancha y ayudar a que sea un gran semestre. Me siento en condiciones de dar mucho todavía", remarcó en conferencia de prensa.

Respecto de lo futbolístico, Ruben, que tendrá contrato hasta junio, explicó que pudo reencontrarse con su mejor versión en Brasil.

"Los años te van dejando cosas. Yo me fui porque en ese momento me sentía bloqueado y no le podía dar lo mejor a Central. Elegí bien el lugar dónde ir, no fue una opción al voleo. Me sentí muy bien, hice goles y varios importantes.

Vuelvo con ese aire que me dio esa experiencia. Puede ser más maduro, por haber jugado un año afuera, en otro país, por haberme adaptado a otro idioma, a otra cultura. Pero siento que vengo con las fuerzas renovadas", cerró.

Ruben decidió tener un gesto con el club de sus amores y le manifestó a la dirigencia que sólo cobrará el 20 por ciento del sueldo que figuraba en el contrato antes de irse al fútbol brasileño.

