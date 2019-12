https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Venado Tuerto El concejal que pidió donar el sueldo, se arrepintió

Cuando parecía que el concejal de la ciudad de Venado Tuerto, Dario Jeannot, había arrancado su gestión con el pie derecho, en pocas horas la realidad cambió. Hace unos días el edil había propuesto que sus pares (e incluso el Intendente) donen parte de sus haberes y terminó perdiendo por escándalo en la votación: 9 a 1.



Sin embargo, con el correr de los días se conoció la otra realidad y los pasillos hablaron: Jeannot se negó a firmar el otorgamiento voluntario del 70% de su dieta como edil, tal cual lo había impulsado en su propuesta. Es más: una alta fuente confirmó a este medio que si bien al día siguiente firmó la documentación, de manera inmediata borró con corrector su firma, confirmando así su arrepentimiento de otorgar parte de su dieta.

La propuesta que no pudo sostener



El planteo se trató el último martes en la primera sesión extraordinaria del nuevo Concejo tras las últimas elecciones. Según el portal Venado24, el primer punto discutido en el debate "sobre la austeridad y la reducción del gasto público" fue la suspensión de los aumentos salariales de los ediles durante seis meses, presentado por el radical Santiago Meardi. Esa iniciativa sí fue aprobada por unanimidad, especificando que el monto correspondiente a dichos incrementos se destinará a instituciones y ayuda social.



La decisión implicaría una reducción a futuro de los haberes del orden del 25-30%, dependiendo de las próximas paritarias. Sin embargo, el proyecto presentado por el edil independiente (ex Cambiemos) Darío Jeannot de reducir los salarios no contó con el apoyo de sus colegas, quienes advirtieron que un recorte del 70% en las dietas podría hacer que "no quedaran funcionarios porque tendrían que avocarse a otra labor para cubrir sus necesidades".



"Estos planteos deslegitiman a la política, el que no tiene vocación se puede quedar en la casa. Ejercer un cargo no puede ser exclusivamente para aquel que tiene la vida económica resuelta, sino que el compromiso es para dedicarse de lleno a la función de concejal", señaló el socialista Leonardo Calaianov.



Tras un debate, se acordó que la reducción en los salarios sea voluntaria



Según aseguró Jeannot, los concejales venadenses ganan alrededor de 120 mil pesos por mes por un trabajo part-time, ya que todos desarrollan actividades en el sector privado. Además, cuentan con casi tres meses de vacaciones. Estas afirmaciones fueron negadas rotundamente por los demás concejales.



Vale remarcar que el acta de "austeridad", establecía el descuento y el destino de los fondos a donaciones a instituciones vinculadas a acciones solidarias.



Por Pablo Rodríguez