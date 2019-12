https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.12.2019 - Última actualización - 18:15

18:12

"No iré a Daytona porque estoy muy cansado"

Agustín Canapino no correrá en las 24 Horas de Daytona

El piloto Agustín Canapino, cuatro veces monarca del Turismo Carretera y actual tricampeón, no participará en 2020 en las 24 Horas de Daytona, como sí lo había hecho este año, para abocarse a la defensa del título del TC, la más popular de las categorías del automovilismo argentino.

Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

