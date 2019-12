https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el cambio de gestión Burdisso renuncia a su puesto de director deportivo en Boca

El ex defensor Nicolás Burdisso puso a disposición su cargo como director deportivo de Boca Juniors, que desempeñaba hace un año por decisión de la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici tras el cimbronazo de la final de la Copa Libertadores perdida ante River Plate en Madrid.

Burdisso le comunicó su decisión al flamante secretario general del club, Ricardo Rosica, con quien se reunió este viernes para presentarle informes de gestión.

El ahora ex manager "xeneize" no cobrará el segundo año de contrato que le quedaba por cumplir y marchará junto a su principal colaborador, Aníbal Matellán, otro ex zaguero de Boca en la exitosa época de Carlos Bianchi como entrenador.

Burdisso fue el encargado de la contratación de Gustavo Alfaro, recientemente desvinculado de la dirección técnica del primer equipo, y de la reestructuración del plantel que se llevó a cabo después del histórico superclásico en el estadio del Real Madrid.

Su salida se suma a la del coordinador general del fútbol juvenil, Oscar Regenhardt; el DT de la Reserva, Rolando Schiavi; más Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Víctor Marchesini, Leonardo Testone y Luis Luquez, todos directores técnicos de divisiones inferiores.

