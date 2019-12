Falleció Junior Johnson, una leyenda de Nascar

Johnson ganó 50 carreras como piloto, incluidas la Daytona 500 de 1960, y seis campeonatos de alto nivel como propietario.

“Desde sus primeros días conduciendo los autos en los que se transportaba el licor casero ilegal [una actividad que marcó el inicio de NASCAR] hasta el final de su vida, Junior encarnó totalmente el espíritu de NASCAR”, aseguró el presidente de la asociación, Jim France. “Entre sus logros en la pista y su introducción de Winston al deporte, pocos han contribuido al éxito de NASCAR como Junior”, agregó.

Además, Johnson fue el tema de un famoso artículo de 1965 en la revista Esquire titulado “The Last American Hero” (“El último héroe estadounidense”, en español), que escribió Tom Wolfe. Posteriormente, el texto fue adaptado a una película de 1973 protagonizada por Jeff Bridges. El libro ayudó a elevar el deporte a nivel nacional.

The NASCAR world mourns the passing of Hall of Famer Junior Johnson, who has died at the age of 88: https://t.co/QBv0RjnB47 pic.twitter.com/MqcKrT8MA0