El emotivo reencuentro de la Generación Dorada a 15 años de ganar el oro en Atenas

En agosto de este año se cumplieron 15 años desde que la Generación Dorada de básquet ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, una victoria que quedó grabada en la historia del deporte argentino y que los jugadores siguen festejando.

Esta semana, siete de los 12 jugadores que se consagraron campeones se reunieron: Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Chapu Nocioni, Pepe Sánchez, Alejandro Montecchia, Rubén Wolkowyski y Leo Gutiérrez.

“Pedazo de juntada para celebrar los 15 años del oro! Reunión que parece empezará a ser anual. Los que faltan se suman en el 2020! Muy divertido!”, escribió Ginóbili en su cuenta de Twitter y publicó la épica imagen del reencuentro.

🇦🇷Pedazo de juntada para celebrar los 15 años del oro! Reunión que parece empezará a ser anual. Los que faltan se suman en el 2020! Muy divertido! 🏅

🇺🇲15th anniversary reunion with the team that won gold in Athens '04. Always wonderful to spend quality time with these guys! pic.twitter.com/huX05ViXLY