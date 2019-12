Aquí viene el sol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Carlos Mario Peisojovich (El Peiso)



Los sueños de verano tienen ese que se yo... el verano y el ardiente sol que aquí, en los humedales de la tierra de la Veracruz es extra ardiente, el febo no solo asoma, se asoma, sí, pero también entra sin pedir permiso, se cuela por entre las rendijas, traspasa burletes, penetra sin compasión hasta en los espacios más herméticamente cerrados. El aire acondicionado se transforma en un idolatrado dios pagano, prohibitivo para algunos en éstos días de urgencia nacional y popular, pero deseado siempre. Los paseantes de las calles peatonales o comerciales se frenan a la sombra del umbral de una corrediza puerta que como por arte de magia, regala la frescura interior de un equipo de aire acondicionado central. Los agobiados y cansinos caminantes del diciembre santafesino se aglutinan en su andar por la tan deseada sombra del mediodía, que si bien no los saca del extremo y el hirviente agobio “calorífico” (calor terrorífico), es que el cuerpo parece aliviarse cuando esos inclementes rayos del sol dejan de pegar de lleno en el sufrido gentío de nuestra capitalina ciudad.

Pero el calor interminable y sofocante es solamente una de las características sobresalientes del verano santafesino, y no todo tiene una connotación negativa, porque quienes lo sufrimos, también seguimos eligiendo esta hermosa ciudad que Garay descubrió... y que el sol fundió.

Cada vez que pienso en don Juan de Garay y sus huestes fundando la antigua Santa Fe, con sus coloridos gambesones, ataviados de brillantes sedas, calzones, medias de lana y esos pantalones ceñidos con botas de cuero, pesadas armaduras y cascos; quizás alguna que otra muñequera o algún abalorio medieval de piedras y metales preciosos, me pregunto: ¿Cómo hacían para soportar el calor con semejante vestuario y atavíos armamentistas? ¿Cómo repelían los mosquitos, jejenes, hormigas y otras alimañas locales que pululaban en aquella época donde el aire no estaba viciado de “smog” y mucho menos de agro-tóxicos?

Me imagino a esos sufrientes hombres bajo ese antiguo y abrazante calor de las nuevas siestas que pasarían a llamarse santafesinas, emperifollados en sus armaduras de hierro y me da urticaria. Pero el calor es así, Santa Fe es así. Y con el calor vienen los paseos por el Bulevar, bajo la sombra de las pérgolas y de los panzones palos borrachos; con las estalladas copas pintadas de celeste violáceo de esos añosos jacarandás; con la belleza de sus bancos y sus escalinatas; con el maquillaje constante de sus renovados jardines y baldosas; con esa nueva identidad de traza comercial que crece año a año en una de las calles más hermosas de la cuidad. Esa arteria (nunca mejor dicho, donde la sangre corre joven y los jóvenes corren por sus baldosas) es una palpitante, clásica y moderna parte de la ciudad que embellece, agasaja y le da la bienvenida a los espontáneos visitantes que llegan desde el este, de nuestra vecina ciudad de Paraná o desde el norte de la provincia que se atreven a venir por la ruta 1. Esa hermosa calle alberga la pasada opulencia de las familias más pudientes de la época de principios del siglo pasado (suena tan viejo, más para quienes la vimos crecer). Ese hermoso paseo que es el “hall” de entrada, que es la antesala de la avenida Costanera, con su emblemático Puente Colgante y el nuevo faro, donde los edificios modernos, las casonas clásicas y las casas que antes eran quintas y ahora son chalets tipo californianos le dan una identidad única, placen de cara al sol cada mañana, con la plácida y achocolatada “Laguna” que nos es tan nuestra y tan cara a nuestra idiosincrasia.

El calor está tan profundamente arraigado a otra de nuestras costumbres que es una característica inmanente a nuestra muy santafesina forma de ser: tomar un liso.

La cerveza tirada, el liso, el barril... la sentimos tan nuestra que por más que las importaciones hayan dejado entrar miles de marcas, sabores, tamaños y recipientes, nosotros seguimos prefiriendo el liso, y si es producido por nuestra marca emblema, mucho mejor. Ahora está de moda la cerveza artesanal, con distinto cuerpo, colores variados y diversos sabores, pero nosotros seguimos prefiriendo el liso, la mesita en la vereda de un bar con la platina llena de ingredientes: pochoclo, maní y -si tenemos suerte- lupines y cómo no, de cara al sol.

El sol es alegría, el sol es luz, el verano se nos presenta intenso, al menos aquí por estos lares, en vísperas de la Navidad, de la nochebuena y a solo un puñaditos de días de la despedida de año, y a la espera del nuevo. El sol es idolatrado desde el principio de la humanidad, es parte de la mitología y de la historia de las religiones. El sol brilla para todos y todas y el sol también es cambio. Y en la banda de sonido de mi vida, suena una de las más bellas canciones que hicieron The Beatles, que parió George Harrison con su pluma y que cantó para el álbum “Abbey Road”: Here Comes The Sun (Aquí viene el sol). George simboliza en la llegada del sol un luminoso y esperanzador cierre de un año que le había sido insoportablemente difícil en lo personal; es una canción dulce y llena de esperanza, de compases relajados y sonido suave, con palmas que sincopan junto a una armonía de guitarra con escalas en “La”; su letra empieza y termina con la confirmación de que si está el sol, todo está bien. Que la alegría y la luz del sol va dejando atrás la oscuridad del largo y frío invierno. Sonriamos, el sol está llegando.

